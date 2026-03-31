Angelina Mango, finita con Antonio Cirigliano: si è legata ad Agostinelli, chi è il nuovo fidanzato

Colpo di scena “silenzioso” nella vita sentimentale di Angelina Mango. La cantante, secondo quanto rivelato in esclusiva dal settimanale Chi, non farebbe più coppia con il fidanzato storico Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band. La relazione sarebbe giunta al capolinea nei mesi scorsi, senza alcun proclamo pubblico. D’altra parte non ci si stupisce: l’artista da sempre è molto riservata sulle sue questioni personali. E infatti non ha mai prestato il fianco al gossip. Stavolta, però, la cronaca rosa è riuscita comunque a braccarla. La figlia del compianto Pino Mango, dopo aver chiuso il rapporto con Cirigliano, si sarebbe legata ad Antonio Agostinelli.

Angelina Mango si è lasciata con Antonio Cirigliano: ora fa coppia con Agostinelli

Il magazine Chi parla di “nuovo amore” e afferma che la 24enne lucana, che di recente è anche tornata a esibirsi live dopo un periodo non semplice in cui si è allontanata dalle scene, sta anche vivendo una “nuova fase” dal punto di vista privato. Attualmente frequenterebbe Agostinelli, professione fotografo. L’uomo ha collaborato con lei nella realizzazione del video musicale del brano Velo sugli occhi, pubblicato nell’ottobre 2025. Agostinelli lavora anche con LaTarma, realtà imprenditoriale che cura il management dell’artista.

“Una relazione non ufficiale ma che la coppia non nasconde”, ha aggiunto Chi, sottolineando che il fotografo sui social ha già postato qualche scatto di coppia.

Le tappe della love story tra Cirigliano e Mango

Era il 12 febbraio 2024 quando iniziarono a diffondersi voci che sostennero che tra Angelina e Cirigliano fosse finita. Allora la cantante, intervistata a Domenica In da Mara Venier, smentì la rottura, affermando di essere innamoratissima del compagno. Aggiunse anche che con il chitarrista aveva un legame profondissimo sia a livello professionale sia privato, spiegando che era un uomo che le dava tranquillità. Da allora sono passati più di due anni e sembra che parecchie cose siano cambiate.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha smentito quanto scritto dal settimanale edito da Mondadori. Se la notizia della fine della relazione trovasse conferma, vorrebbe dire che Angelina e Cirigliano si sarebbero detti addio nel periodo in cui l’ex allieva di Amici si è presa una pausa dalle scene per ritrovare se stessa dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024.