Angelina Mango, al concerto spunta Maria De Filippi e scoppia il caos: costretta a fuggire nel backstage

Angelina Mango, dopo una lunga pausa dalle scene, ha ricominciato a suonare in pubblico. Dopo aver pubblicato l’album Caramé ha messo in calendario diverse date live nei teatri. Nel corso della seconda data a Roma, tra il pubblico, a gran sorpresa è apparsa Maria De Filippi, la madre artistica della figlia del compianto Pino Mango. Non appena il pubblico presente in sala si è accorto della presenza della conduttrice pavese, si è creato un po’ di caos.

Roma, Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango: “accerchiata” dai fan

Diverse persone si sono avvicinate a “Queen Mary”, lasciando le proprie postazioni, fatto che ha ritardato di qualche minuto l’inizio del concerto. A un certo punto, Maria, dopo essere stata calorosamente ‘accerchiata’, si è trovata costretta a fuggire nel backstage affinché l’evento potesse proseguire. Si è anche verificato un fatto curioso: prima che si rifugiasse dietro le quinte, è stata raggiunta in platea da alcune ragazze del fanclub di Angelina che le hanno consegnato un cartello dedicato all’artista. De Filippi ha preso il cartoncino sorridendo, mostrando un atteggiamento piacevolmente divertito.

MOMENTO PIÙ ALTO DELLA MIA VITA CON MARIA DE FILIPPI pic.twitter.com/u8F5I4bv7S — dali🥥 (@imdalilaa) March 4, 2026

La vicenda ha dimostrato per l’ennesima volta quanto Maria sia sempre premurosa nei confronti degli artisti da lei stessa lanciati. Molti dei cantanti e ballerini esplosi grazie ad Amici, anche a distanza di anni, continuano ad avere un rapporto personale con la conduttrice. Tantissimi gli esempi: da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, passando per Marcello Sacchetta, Stefano De Martino e Giulia Stabile, solo per citarne alcuni.

Il ritorno di Angelina Mango

Correva l’ottobre 2024 quando Mango, con un toccante e onesto messaggio, rendeva noto di essersi trovata costretta ad annullare il suo tour nei Club. La giovane era reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e dall’eccellente performance all’Eurovision Song Contest. Angelina parlò di problemi di salute e della necessità di prendersi cura di se stessa a livello personale. C’è chi ha sostenuto che la giovane abbia dovuto affrontare lo spettro della depressione. Giustamente ha deciso di fermarsi, di ricaricare le pile, di ritrovarsi e di tornare sul palco dopo aver recuperato serenità e tranquillità.