Angelina Mango, ecco come sta e cosa è cambiato: il messaggio

Lo scorso ottobre aveva condiviso con tutti i suoi follower il suo temporaneo allontanamento dalla musica. Pausa, quella di Angelina Mango, dovuta a un piccolo problema alla voce, anche se i rumors a riguardo sono sempre stati numerosi. Sono state fatte ipotesi, allusioni, si sono create verità sulla base di foto, video, o semplicemente un corpo che cambia. Da quel 23 ottobre sono passati alcuni mesi e oggi la vincitrice di Sanremo 2024 ha scelto di condividere con il suo pubblico una novità. Attraverso un post di Instagram Angelina ha scelto di raccontare una piccola parte della sua vita attuale e nel bel mezzo del carosello, compare un messaggio scritto a mano proprio da lei: “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social…” esordisce la figlia del grande Mango, ma come sta adesso? Il contenuto lascia buone energie.

Angelina Mango sul suo momento di difficoltà: “Mi accorgo che esisto davvero”

La voce de La noia è stata molto chiara nelle sue parole. Il suo messaggio, venuto dal cuore, ci aggiorna, seppure non in modo così esplicito, sul suo attuale umore. Ciò che scrive su Instagram riflette un senso di “vita” nuovo, riscoperto, e forse è proprio questa la chiave della sua rinascita.

In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà […] Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte, se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre nove.



Un selfie, un cagnolino, un libro non casuale, Io non ho paura, una piantina che cresce, il tramonto dalla finestra: è così che Angelina si riscopre viva in mezzo alla vita, ed è proprio così che ha bisogno di vivere la sua realtà adesso. “Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo“: è questo quello che conta adesso, la riscoperta.

Perché Angelina Mango ha messo in pausa la musica

Non è la prima artista a entrare in un loop di difficoltà: forse “colpa” del successo, forse “colpa” dell’eccessivo stress e della pressione sociale che automaticamente si viene a creare. Angelina Mango, 23 anni soltanto, è una giovane donna che ha sentito la necessità di dirsi “stop”, probabilmente prima di esplodere. La sua ascesa verso il successo è stata così incredibilmente rapida da non riuscire, forse, a sostenerla. Da lì tanti piccoli pensieri diventati grandi, e da lì anche il problema alla corde vocali che l’ha costretta a bloccare il tour, già tutto sold out.

Oggi, però, Mango sembra proprio stare meglio: la sua luce sta tornando, e noi non possiamo che aspettare che si accenda completamente.