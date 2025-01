Angelina Mango, è finita con lo storico fidanzato? Gossip e indizi

Non è un periodo facile per Angelina Mango. Lo scorso ottobre, dopo un anno intenso e ricco di impegni, la cantante ha dovuto interrompere bruscamente il suo tour sold-out a causa di alcuni problemi di salute. In un comunicato, ha infatti annunciato che si sarebbe presa del tempo per concentrarsi su se stessa e sul proprio benessere, sia mentale che fisico. Una decisione difficile per Angelina, che non vedeva l’ora di girare l’Italia e l’Europa con il suo nuovo album, uscito a maggio. Tuttavia, ha dovuto ascoltare il consiglio del suo team e fermarsi, dopo un anno senza sosta fatto di concerti, Sanremo, ospitate, Eurovision, la pubblicazione del disco e molto altro ancora.

Da allora, Angelina è scomparsa dai radar, facendosi vedere solo sporadicamente su Instagram, dove ha condiviso qualche carosello di scatti della sua vita quotidiana. Poco prima di Natale, ha pubblicato una foto dal Pronto Soccorso, raccontando di essere stata costretta a recarsi in ospedale dopo essersi accidentalmente ustionata con dell’acqua bollente che si era rovesciata addosso. Fortunatamente, l’incidente si è rivelato meno grave del previsto, permettendole di trascorrere serenamente il Capodanno insieme ai suoi amici, tra cui Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo.

“Sono completamente cosparsa d’amore”, ha scritto Angelina Mango su Instagram, postando un mix di foto delle sue feste di Natale e Capodanno passate con il fratello, la famiglia e gli amici. In questi scatti, però, c’è un grande assente: il suo storico fidanzato, Antonio Cirigliano. Fino a qualche tempo fa, Angelina condivideva spesso momenti con lui, che oltre a essere il suo ragazzo è anche il suo chitarrista. Da novembre, però, Antonio non compare più nei suoi post.

All’inizio si pensava fosse dovuto alla pausa della cantante, che sta cercando di vivere questo periodo con più discrezione possibile. Ma il fatto che non sia apparso in nessuna foto delle festività ha fatto drizzare le antenne ai fan, che ora sospettano che i due si siano lasciati. Sotto l’ultimo post di Angelina Mango spuntano numerosi commenti in cui gli utenti si chiedono dove sia finito Antonio, che, dal canto suo, sembra essere sparito anche dal suo profilo Instagram, ormai fermo da settimane.

Insomma, una serie di coincidenze e indizi che sembrano portare ad una possibile conclusione: la fine della loro relazione, durata diversi anni. Tuttavia, Angelina non ha ancora detto nulla in merito, e per ora non resta che attendere per scoprire quale sia la verità.