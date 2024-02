Angelina Mango basita da Cattelan: il video della gaffe

Sorpresa e innocente gaffe per Angelina Mango che nelle scorse ore, fresca del trionfo al Festival di Sanremo, è stata ospite a Stasera c’è Cattelan (Rai Due). A un certo punto dell’intervista il conduttore si è collegato con Walter Vacchino, chiedendo alla cantante se avesse una vaga idea di chi fosse l’uomo. L’artista ha manifestato un’espressione imbarazzata, non sapendo chi si trovasse innanzi a lei, pur intuendo che si trattasse di una persona non proprio comune.

“Lo conosci?”, ha chiesto Cattelan alla ragazza, quando Walter è apparso in collegamento da remoto. la Mango ha risposto con estrema sincerità: “Mhh no”. Risate in studio. Quindi le parole di Vacchino: “Mi chiamo Walter Vacchino e sono il responsabile del Teatro Ariston, anzi proprietario assieme a mia sorella Carla. Buongiorno e saluti”. “Ohhh”, la reazione basita di Angelina che ha poi mostrato le mani giunte, chiedendo scusa per la piccola gaffe.

Ma c’è dell’altro: Vacchino non ha fatto capolino nella trasmissione per innescare soltanto la simpatica gag assieme ad Alessandro Cattelan; l’uomo è sbarcato nello show di rai Due principalmente per consegnare all’ex allieva di Amici di maria De Filippi la custodia rossa del premio sanremese (il leoncino d’oro) che la stessa Angelina aveva perso di recente e che andava cercando da giorni.

Vacchino, dopo essersi presentato ed essere stato inquadrato in primo piano, grazie all’apertura della ripresa della telecamera ha potuto mostrare la custodia. “Grazie signor Walter”, sono state le parole della cantante de “La noia”. Svelato anche l’arcano mistero relativo alla perdita dell’oggetto. Vacchino ha raccontato che la Mango aveva scordato la custodia sul sul palcoscenico dopo essere stata ospite a Domenica in (per lo speciale Sanremo il programma di Mara Venier è andato in onda in diretta dal Teatro Ariston e non dagli studi Rai di Roma).

“L’abbiamo ritrovata e custodita nel nostro Ariston cafè, abbiamo custodito la scatola e l’amore che l’Ariston ha per Angelina”, ha concluso il proprietario del Teatro. Grande soddisfazione per Angelina che da quando ha perso la custodia non si è data pace, lanciando appelli affinché le fosse riconsegnata, laddove qualcuno l’avesse trovata,. Quel qualcuno è Walter Vacchino il quale ha provveduto a conservare con cura l’oggetto smarrito per poi recapitarlo alla giovane artista. Finale a lieto fine, dunque. Angelina può dormire sonni beati e tranquilli ora.