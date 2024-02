Angelina Mango, Sanremo: “La chiamata a mia madre sconvolta”

Angelina Mango nell’olimpo della musica italiana. La figlia del compianto Pino e di Laura Valente (ex cantate dei Matia Bazar) ha trionfato al Festival di Sanremo 2024, battendo Geolier. Dopo poche ore è stata ospitata a Domenica In da Mara Venier alla quale ha raccontato un curioso retroscena riguardante la mamma, a cui è parecchio legata.

La padrona di casa ha domandato all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi chi ha chiamato subito dopo aver saputo di aver vinto la kermesse. La cantante ha spiegato che ha immediatamente sentito la madre:

“La prima telefonata fatta? A mia mamma, l’ho videochiamata, c’era anche mio fratello etc. Una chiamata silenziosa e piena di sguardi, non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte. E lo siamo ancora tantissimo. Mi avete regalato una cosa gigante”.

La scelta di portare sul palco il brano del papà Pino Mango

Angelina è poi tornata a parlare della scelta di portare sul palco dell’Ariston il brano di suo padre, “La Rondine”, nella serata delle cover. Prima di allora non aveva mai voluto intonare una canzone del compianto genitore. Per Sanremo è però scattato qualcosa che l’ha convinta a sperimentare questa nuova esperienza.

“Quando stavo pensando alla cover da portare, ho avuto la sensazione di dover fare questa scelta perché non mi sarei mai perdonata di non averlo fatto, credo sia stato giusto”, ha narrato Angelina. Mai decisione fu più azzeccata. L’interpretazione è stata da brividi, addirittura qualcuno l’ha reputata una delle migliori performance di sempre nella storia di Sanremo.

La Mango si è congedata da Domenica In spiegando di aver vissuto una settimana straordinaria e di essersi divertita come non mai, senza nemmeno troppo avvertire il peso della pressione: “Pensavo che avrei avuto più pensieri e invece me la sono proprio goduta, oggi mi sono svegliata già con la nostalgia perché è finito il Festival. Per me è finito alla grande, sono contentissima”. Ha quindi ringraziato tutti, menzionando le maestranze, l’orchestra, l’organizzazione del Festival, i fan e naturalmente i suoi famigliari più stretti.