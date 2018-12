Angelina Jolie: l’attrice sta pensando ad un futuro in politica

Angelina Jolie sta pensando di entrare in politica: le rivelazioni in un’intervista

All’interno di un’intervista che l’attrice ha rilasciato alla Bbc nel programma radiofonico Today, Angelina Jolie ha lasciato intendere quello che sarà un suo progetto futuro: entrare in politica. Durante la trasmissione radiofonica, l’attrice hollywoodiana ha affrontato diverse tematiche delicate, come la politica di Donald Trump, i social media, le violenze sessuali e la crisi globale sui rifugiati. A quest’ultima causa, l’attrice ha iniziato ad occuparsi durante le riprese del film “Tomb Rider” girato in Cambogia. Proprio in quel periodo, nel 2001, la tragica situazione del paese la condusse a dare il suo contributo. Infatti, nel 2002 adottò il piccolo Maddox in un orfanotrofio di Battambang insieme al compagno di allora, Brad Pitt.

Angelina Jolie pronta ad entrare in politica: alla Bbc parla dei suoi impegni umanitari

Tra le altre tematiche affrontate durante l’intervista, l’attrice 43enne ha parlato della sua esperienza in campo umanitario e del lavoro svolto in questi anni come Ambasciatrice di Buona Volontà per UNHCR. “Se me lo avessi chiesto 20 anni fa, mi sarei messa a ridere… Ho sempre detto che andrò dove sarò richiesta. Non so se sono adatta alla politica, ma ho anche scherzato sul fatto che non so se mi sia rimasto qualche scheletro nell’armadio“, rivela la Jolie. Inoltre, sottolinea che la sua esperienza all’Onu l’ha aiutata ad interfacciarsi con i governi e con i militari, ricoprendo un ruolo molto interessante.

Angelina Jolie sogna la Casa Bianca

Uno dei volti più popolari del cinema americano, come quello di Angelina Jolie, è pronta a sbarcare da Hollywood a Washington. Il progetto risulta davvero tangibile, da quanto dichiarato dalla Jolie durante l’intervista rilasciata alla Bbc. E in più, non ha escluso nemmeno una partecipazione per la nomination democratica alle prossime presidenziali del 2020. Infatti, alla domanda inerente alle elezioni, la Lara Croft di Tomb Raider non ha assolutamente smentito, rivolgendo un semplice “grazie” al suo intervistatore.