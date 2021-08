Angelina Jolie sbarca su Instagram: il motivo ed il boom in tempo record

Grandi novità per l’attrice americana Angelina Jolie. La star di Hollywood è ufficialmente sbarcata sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram. Il suo primo post sulla piattaforma è dedicato alla drammatica situazione che sta coinvolgendo il popolo afghano.

Da sempre, infatti, l’ex moglie di Brad Pitt è molto attiva nel campo del sociale e della difesa dei diritti umani. Una fonte vicina all’attrice ha riferito alla rivista Entertainment che Angie si è sentita in dovere di scendere in campo in prima persona in un momento in cui le donne ed i giovani in Afghanistan stanno perdendo la capacità di comunicare.

Il regime talebano infatti vieta qualsiasi libertà in tal senso. Per Angelina insomma è importante poter contribuire in qualche modo ad amplificare le voci di questi uomini e donne, che presto non avranno più modo di poter comunicare ed esprimersi liberamente.

Da qui la decisione di usare la sua piattaforma per scopi di solidarietà. Ma di cosa parla il primo post della Jolie su Instagram? La diva di Hollywood ha condiviso la lettera di una giovane ragazza afghana. L’attrice ricorda di essere stata al confine con l’Afghanistan due settimane prima dell’11 settembre.

Quella fu l’occasione in cui lei incontrò i rifugiati scappati via dai talebani. Un fatto che accadde 20 anni fa. Oggi si ritorna al punto di partenza. A commento del post si legge inoltre che è disgustoso vedere il popolo afghano sfollato ancora una volta a causa delle incertezze e delle paure che hanno condizionato il loro Paese.

Sono state tante le vite perse, il sangue versato e i denari che sono stati impiegati per poi avere questo risultato. E tutto questo è davvero qualcosa che non si comprende. Angelina spera tanto che il suo impegno possa essere non solo d’aiuto ma anche un’occasione per chi la segue di fare altrettanto.

L’iniziativa della Jolie ha talmente entusiasmato i fan che nel giro di poche ore l’ex signora Pitt ha già totalizzato quasi ottocentomila follower. Mentre il post che ha condiviso sta registrando numerosi like e commenti.