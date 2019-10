Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt: “Pressione”

Brad Pitt e Angelina Jolie, un divorzio chiacchieratissimo

Divorzio chiacchieratissimo quello di Brad Pitt e Angelina Jolie, e ancor più chiacchierato anche il comportamento dell’attore che recentemente ha ammesso di aver capito di essere stato la causa della rottura con la sua ex moglie. Ricordiamo tutti quando i due decisero di annunciare la decisione di separarsi definitivamente dopo pochi anni di matrimonio insieme, e ancor oggi qualcuno stenta a credere che l’amatissima coppia di Hollywood sia arrivata davvero al capolinea. E c’è di più, come ha recentemente riportato Hollywood Life parlando della reale volontà della Jolie.

Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt: le ultime indiscrezioni sui Brangelina

Pare infatti che Angelina non fosse intenzionata a sposare Brad e che avesse fatto di testa sua non sarebbe mai arrivata al matrimonio. Hollywood Life riporta esattamente le parole di US Weekly: “She felt that Brad pressured her [to do so]”, cioè ‘Sentiva che Brad le faceva pressione”. Sempre dalle due fonti si apprende che Angelina ha ripreso a divertirsi e piuttosto che pensare a una nuova storia d’amore – il matrimonio con Brad è durato due anni circa ma entrambi si conoscevano da molto più tempo – si starebbe dedicando solo ai figli; ben sei, se ricordate, di cui solo uno, Maddox, maggiorenne. Spesso in effetti si vede la Jolie in giro con la famiglia, come accaduto di recente quando l’attrice è stata paparazzata con tutti tranne che con Maddox alla premier di Maleficent: Mistress of Evil.

La nuova vita di Angelina Jolie e Brad Pitt dopo il divorzio

Quella di Angelina insomma è una nuova vita, un nuovo grande inizio dopo i tanti problemi avuti a causa di alcuni atteggiamenti di Brad Pitt. E non si tratta neanche del primo matrimonio fallito per l’attrice che è stata sposata con Johnny Lee Miller nel 1996 e con Billy Bob Thornton nel 2000 prima di conoscere il suo ultimo ex marito sul set di Mr. & Mrs. Smith nel 2005. Figli e famiglia dunque per l’amatissima attrice mentre Brad sembra aver già trovato un nuovo amore.