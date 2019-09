Brad Pitt dopo Angelina Jolie ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta

Brad Pitt nuova fidanzata. L’attore ha trovato l’amore dopo la fine del burrascoso matrimonio con Angelina Jolie

Brad Pitt si è innamorato ancora, almeno così si vocifera. No, se state immaginando un ritorno di fiamma con Angelina Jolie o Jennifer Aniston purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia. Si perché il bellissimo attore non è tornato a far coppia con nessuna delle sue due storiche ex. Pare infatti che il nostro Brad stia frequentando una donna che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo o del cinema. Lei si chiama Sat Hari Khalsa è una designer di gioielli che di lavoro fa anche la guida spirituale. Che i due si conoscessero, però, non è proprio cosa nuova. Brad e Sat Hari Khalsa sono stati visti insieme già nel Settembre del 2018 ad un’asta d’arte al Conservatorio di musica Silverlake di Los Angeles e da quell’avvistamento sono iniziati i primi rumors.

Brad Pitt e Sat Hari Khalsa come si sono conosciuti

Si racconta inoltre che a far incontrare l’attore e la designer sia stato Flea, il bassista della celebre band Red Hot Chili Peppers. Ma non solo, pare anche che Sat Hari Khalsa abbia disegnato dei gioielli per Jennifer Aniston, la prima moglie di Brad! E ora qualcuno è certo che tra tra i due sia scoppiato l’amore. Come riporta anche Chi, alcune sere fa, l’ex marito della Jolie è stato avvistato ad un evento a Los Angeles per l’uscita del suo ultimo film ‘Ad Astra’ in compagnia della bionda americana. Sembra che i due si stimino davvero tanto visto che, l’anno scorso l’attore descrisse la designer come una donna molto forte ed intelligente.

Brad Pitt e Sat Hari Khalsa stanno insieme? Arriva la smentita

Su questa storia d’amore si stende però un velo di mistero. Il motivo? Poco fa il sito web E! News ha smentito tutto. Pare che una fonte abbia rivelato che tra l’attore e la guaritrice spirituale non ci sia nessuna storia d’amore. Brad Pitt e Sat Hari Khalsa sono semplicemente amici. Quale sarà la verità? Beh, per ora dunque non possiamo dar nulla per scontato ma…il tempo potrà darci risposte certe!