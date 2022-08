Angelina Jolie non perdona: il piano segreto contro Brad Pitt

Dura da oltre sei anni la guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Dopo la rottura annunciata nel 2016 i due attori più belli di Hollywood non sono ancora riusciti a divorziare ufficialmente e a trovare un accordo per il bene dei sei figli in comune. Stando ad una fonte consultata di recente da Page Six gran parte della colpa sarebbe da attribuire alla Jolie, per niente disposta a trovare un punto di incontro con l’ex marito e collega.

Più volte in Tribunale Brad Pitt ha chiesto la custodia condivisa dei sei figli avuti da Angelina Jolie – tre adottati e tre biologici – ma la donna si è sempre rifiutata. Inoltre la 47enne avrebbe fatto di tutto per allontanare i ragazzi dal loro padre: ad oggi solo Shiloh avrebbe un buon legame con Brad, tanto da litigare più di una volta con la madre.

Le ultime indiscrezioni su Brad Pitt e Angelina Jolie

La gola profonda ha spifferato a proposito della separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie:

“Sembra che Angelina sia determinata a non dare la custodia congiunta a Brad. E c’è chi dice che non si risposerà finché i bambini non saranno legalmente maggiorenni in modo da non dare alcuna soddisfazione a Pitt”

Angelina Jolie sembra determinata a farla pagare a Brad Pitt, con il quale non ha vissuto anni facili a causa della sua dipendenza dall’alcol. Di recente l’attore ha fatto causa all’ex moglie per aver venduto alcune quote della loro azienda vinicola in Francia. Angelina ha ceduto la sua parte ad un acquirente russo, mandando Pitt su tutte le furie.

Angelina Jolie avrebbe avuto pure da ridire sullo psicologo infantile che il Tribunale ha messo a disposizione della coppia per valutare il loro caso. La figlia di John Voight è determinata a vincere questo conflitto mentre Brad Pitt spera solo di poter ricucire un rapporto con i suoi erede, che peggiora di anno in anno.

Angelina Jolie e Brad Pitt sono genitori di: Maddox, 21enne che ora studia biochimica alla Yonsei University di Seoul, Pax, 18 anni, Zahara, 17, Shiloh, 16 e i gemelli Knox e Vivienne, 14. Dopo la separazione Brad e Angelina non hanno più avuto altre relazioni stabili né sono ritrovare un’armonia per il bene della loro numerosa famiglia.