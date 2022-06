Angelina Jolie, la figlia Shiloh scappa di casa: c’entra Brad Pitt

Ancora un momento complicato nella vita privata di Angelina Jolie. Pare che l’attrice non stia attraversando un periodo facile con Shiloh, la ragazzina avuta dall’ex marito Brad Pitt nel 2006. Come raccontano i magazine americani le due sono in forte conflitto e gli scontri verbali sono praticamente all’ordine del giorno. Non solo perché la giovane è ufficialmente entrata nell’adolescenza ma anche perché è stufa della guerra tra i suoi genitori.

Dopo la separazione nel 2016 Brad Pitt e Angelina Jolie non sono riusciti ad instaurare un rapporto pacifico ma sono ancora in causa tra l’affidamento dei figli e la gestione delle varie proprietà. Una guerra che dura ormai da anni e di cui Shiloh è davvero stanca. L’erede Jolie-Pitt non approva, secondo i beninformati, le mosse della madre, sempre più vendicativa e aggressiva nei confronti del collega ed ex marito.

Shiloh tifa per il padre e per questo discute di continuo e animatamente con Angelina Jolie. In più di un’occasione, poi, è scappata addirittura di casa senza avvisare la madre per trascorrere più tempo con Brad Pitt, costretto a stare lontano dai suoi figli. Shiloh è l’unica del clan ad avere un rapporto con il divo di Hollywood.

Pure Brad Pitt è avvilito da questa battaglia con Angelina Jolie e vuole riunirsi con tutta la sua famiglia. Situazione alquanto complicata soprattutto con i ragazzi più grandi – Maddox e Pax in primis – che non vorrebbero avere più niente a che fare con l’interprete, che è stato accusato di essere un padre violento e aggressivo.

La guerra tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Dopo il divorzio formalizzato nel 2019, tra Brad Pitt e Angelina Jolie è stata guerra apertissima, con perenni accuse reciproche e, soprattutto, con continue battaglie affidate agli avvocati. L’ultimo atto di tale diatriba si è consumato lo scorso ottobre.

Il tribunale ha confermato ad Angelina la piena custodia dei sei figli che condivide con Brad. Una doccia più che gelata per la star di Sette anni in Tibet, che a settembre aveva presentato un ricorso alla Corte Suprema della California. Ricorso che è stato rigettato.

Non solo: Angelina ha deciso di vendere – senza consultare Brad – una parte di Chateau Miraval, il sontuoso castello francese dove si trova l’azienda vinicola dell’ex coppia. Un gesto che ha mandato Pitt su tutte le furie, tanto da voler citare in giudizio la sua ex moglie per aver ceduto la sua quota all’uomo d’affari russo Yuri Shefler, già produttore della vodka russa Stolichnaya.