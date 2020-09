L’attrice Angelina Jolie, conosciuta per i suoi numerosissimi ruoli interpretati sul grande schermo e per la sua battaglia contro l’anoressia, un mostro che l’ha colpita anni fa e l’ha debilitata per molto tempo, torna sulle pagine di Grazia per un’intervista dedicata al suo ruolo di madre e di ormai ex moglie di Brad Pitt. I due si sono conosciuti sul set di Mr and Mrs Smith, pellicola che ottenne all’epoca un immediato successo proprio per la complicità dei due colleghi poi convolati a nozze. Nel corso della lunga intervista rilasciata, la Jolie ha spiegato come si porti sempre dietro i suoi figli e di come si impegni a raggiungerli ogni volta che può, tutto con la volontà di essere una madre presente e di non far mancare loro nulla. Angelina si dichiara quindi fiera di come i suoi frutti d’amore stiano crescendo, della loro educazione e dei loro modi di fare, tanto da arrivare ad ammettere di essersi lasciata con Pitt proprio per il loro bene. A inoltre dichiarato che sul suo conto i media hanno detto molte bugie e falsità.

Angelina Jolie e l’amore per i figli

Tuttavia, continua la Jolie in uno slancio di fierezza, si tratta di sei ragazzi responsabili che conoscono tutta la verità su ciò che è accaduto tra i loro genitori: “Sono fiera di come stanno crescendo. Da madre ho la piena consapevolezza di non poterli proteggere dal provare dolore, fisico o psicologico, ma posso insegnare loro un modo per reagire e vivere al meglio che possono, nonostante tutto”. Angelina Jolie è un fiume in piena e approfondisce l’argomento, affermando di non riuscire ad immaginare dolore più grande di quello provato da chi non può avere figli, che sono il motore della sua vita e che hanno rappresentato un’importante ancora di salvezza nel periodo più buio della sua vita legato alla sua patologia.

Angelina Jolie, le dichiarazioni su Brad Pitt

E, a proposito di Pitt, dichiara che in passato aveva anche pensato di tornare assieme all’ex marito tornando a fare l’esperienza di conoscersi una seconda volta sul set. Un po’ come era successo per Mr and Mrs Smith all’epoca. Tuttavia, nonostante le sue buone intenzioni, ciò non avvenne. “Si respirava la pesantezza della crisi tra noi”, confida. Questo perché il set non faceva che ricordare ad entrambi cosa avessero già passato insieme, nel bene o nel male, e che il divorzio fosse una questione imminente da affrontare.