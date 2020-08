Brad Pitt beccato insieme alla modella Nicole in Francia: l’avvistamento

Brad Pitt e Nicole Poturalski sono stati avvistati insieme in Francia. Il noto attore e la modella tedesca sono riusciti, in pochissimi minuti, a posizionarsi al centro delle notizie di gossip. L’ormai ex marito di Angelina Jolie è stato beccato in compagnia della bellissima ragazza a bordo di un jet privato durante questa mattina, secondo quanto dichiara ETonline. Un testimone oculare ha rivelato al portale che sia Pitt che Nicole sono arrivati a Parigi mercoledì mattina. La modella sarebbe stata la prima a giungere nella capitale francese, precisamente all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, partendo da Berlino. Non solo, la Poturalski sarebbe stata avvistata mentre attendeva il volo di Brad, che stava arrivando sul territorio francese dagli Stati Uniti. Da lì, i due si sarebbero poi recati all’aeroporto di Parigi-Le Bourget per prendere il jet privato e dirigersi nel sud della Francia.

Brad Pitt beccato insieme alla modella Nicola Poturalski in Francia: il racconto del testimone

Nicole Poturalski è la nuova fiamma di Brad Pitt? I due sono stati beccati insieme proprio oggi. Scendendo nel dettaglio, il noto attore indossava un maglione verde mare, pantaloni verde militare, scarpe bianche e un berretto. La modella tedesca, invece, portava stivaletti neri, occhiali da sole, giacca di pelle, pantaloni marroni e un cappello. Entrambi indossavano, ovviamente, la mascherina durante l’imbarco in aeroporto. Il testimone oculare ha riferito di aver visto Pitt e Nicole molto discreti, mentre salivano rapidamente sul jet privato. Non si sa molto, al momento, della giovane modella, apparsa in un recente numero della rivista Elle Germany. Dalla sua separazione con Angelina Jolie, Brad ha sempre evitato di parlare della sua vita sentimentale.

Brad Pitt vicino a Nicole Poturalski: intanto il caso di divorzio con Angela Jolie va avanti

Non vuole che si parli della sua vita sentimentale, ma Brad questa mattina è stato beccato insieme a una bellissima ragazza! Lui stesso, lo scorso dicembre, parlando con il New York Times, aveva smentito le notizie di gossip riguardanti le sue presunte fiamme. Ricordiamo che attualmente Brad e Angelina stanno ancora affrontando il procedimento di divorzio. In particolare, stanno lottando sull’opportunità di mantenere o rimuovere un giudice privato coinvolto nel caso.