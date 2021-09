Angelina Jolie frequenta un famoso cantante: chi è, scoppia il gossip

Con la storia di Brad Pitt ormai ampiamente alle spalle (i due hanno divorziato e stanno lottando per l’affidamento dei figli) Angelina Jolie è già pronta a farsi una nuova vita. A quanto pare, l’attrice statunitense avrebbe trovato la sua nuova fiamma. Una passione che risponde al nome e il cognome di Abel Tesfaye.

I più conoscono il nuovo (presunto?) flirt di Angelina Jolie con il ben più celebre nome di The Weeknd. Proprio così: in base agli ultimi scatti circolati online sembrerebbe proprio che la diva abbia oggi nelle sue grinfie l’artista di Starboy. I rumor sulla loro relazione si rincorrono ormai da mesi: già lo scorso luglio i due avevano partecipato ad un evento di Mustafa the Poet, scatenando la curiosità degli appassionati di gossip. In base ad alcune indiscrezioni apparse sul The Sun, in ogni caso, a quei tempi sembrava che i due fossero semplicemente amici, anche se The Weeknd non ha mai nascosto di avere una cotta per lei.

Tutto questo, ovviamente, fino ad oggi. Nella notte fra il 26 e il 27 settembre hanno iniziato a spuntare fuori scatti esclusivi di alcuni paparazzi fuori da un ristorante italiano a Los Angeles. I due, in look total black, sono usciti dal locale l’una in compagnia dell’altro, anche se non per mano. Almeno per il momento, né Angelina Jolie né The Weeknd hanno confermato o smentito i rumor sulla relazione.

Chi è The Weeknd, la nuova fiamma di Angelina Jolie

L’artista è esploso a livello internazionale con il disco dei record Afterhours, trainato dal fortunatissimo singolo Blinding Lights. Con il brano il cantante è schizzato in vetta alle classifiche mondiali, Italia compresa, consolidando il suo status nella scena r&b mondiale.

Alle spalle il cantante ha altre due relazioni eccellenti. La prima è probabilmente più celebre è quella con la modella Bella Hadid, con cui ha intrattenuto una relazione andata avanti per un paio di anni, fra alti e bassi. Per un breve periodo, inoltre, The Weeknd è stato legato sentimentalmente alla collega Selena Gomez.