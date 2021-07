Angelina Jolie è di nuovo innamorata: ecco la star 31enne che l’ha stregata

Sembrano ormai esserci pochi dubbi sul fatto che il cuore di Angelina Jolie abbia ripreso a battere: a stregarla sarebbe stato la star canadese The Weeknd. Il cantante 31enne e l’ex moglie di Brad Pitt, dopo essere stati sorpresi a cena la scorsa settimana, ieri sera sono stati avvistati assieme al concerto privato di Mustafa. All’evento sono arrivati assieme (presenti anche due figlie di Angelina, Zahara, 16 anni, e Shiloh, 15). Non erano soli ma in compagnia di amici. Dagli States, però, assicurano che sia nata una coppia.

Soltanto una manciata di giorni fa, l’attrice 46enne e il cantautore di Toronto sono stati pizzicati dal gossip statunitense mentre erano a cena insieme in uno dei locali più amati dalle celebrità di Los Angeles. Quello di cucina italiana, il ‘Giorgio Baldi’. Chi ha intercettato i due ha raccontato che nel ristorante hanno passato ore a chiacchierare. Poi sono usciti separati per far rientro nelle rispettive dimore. Ma soprattutto per evitare di essere beccati assieme. In questo caso, missione non compiuta: il gossip è riuscito comunque a raggiungerli, come ha spiegato il The Sun.

Dopo l’incontro c’è chi ha subito avanzato l’idea della nascita di una coppia e chi invece ha creduto che potesse essersi trattato di un pasto professionale. Infatti Abel Tesfaye (vero nome di The Weeknd) sta provando ad entrare nel mondo della settima arte. La ‘pizzicata’ di ieri al concerto di Mustafa spinge a pensare che sia la prima ipotesi quella valida.

La Jolie e il cantautore, come ha spiegato l’attendibile E! News, avrebbero trovato il giusto feeling grazie anche all’amore che condividono per l’Etiopia. Il padre e la madre del cantautore di origini canadesi sono originari di quel Paese africano, così come lo è la figlia 16enne dell’attrice, Zahara Marley.

Inoltre, The Weeknd, da poco, si è reso protagonista di una donazione da un milione di dollari all’Etiopia. Il gesto ha il fine di dare una mano alle persone che versano in condizioni difficoltose. Condizioni innescate dal conflitto che sta imperversando nella regione del Tigray. A rivelare la notizia è stato il The New York Times.