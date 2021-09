Angelina Jolie, altre gravi accuse a Pitt relative ai figli: è guerra aperta

Angelina Jolie sgancia altre gravi accuse nei confronti dell’ex marito Brad Pitt con il quale è in guerra aperta dopo il divorzio. La questione è finita in tribunale ed è sempre più rovente, con la diva e l’attore di Sette anni in Tibet su posizioni completamente opposte. Il nodo più spinoso da risolvere riguarda la custodia dei figli. Intervistata dal The Guardian Weekend, la Jolie ha dichiarato che al tempo del matrimonio con Pitt temeva per la sicurezza dei suoi figli.

Quando le è stato domandato quale fosse il motivo così grave da innescarle paura per i diritti lesi verso i suoi figli, Angelina ha risposto: “Sì, temo per la mia famiglia. Tutta la mia famiglia”. Non ha aggiunto nulla di più, puntualizzando di non poter dare altri dettagli in quanto c’è in corso una delicata vicenda giudiziaria sulla questione. Poche parole, ma che comunque pesano come macigni.

Inoltre la diva ha annuito quando le è stato chiesto se il divorzio avesse radici nei presunti abusi domestici di Pitt. Al The Guardian Weekend, l’attrice ha poi sparato a zero contro il governo Usa, sostenendo che l’esecutivo a stelle e strisce non si è impegnato abbastanza nel difendere i diritti dei minori. Come se non bastasse, ha aggiunto che dopo aver vissuto con Pitt, ha compreso ancor più l’importanza dei diritti dei bambini, i quali saranno al centro del suo nuovo libro “Know Your Rights”.

In particolare Angelina se l’è presa con il governo perché non ha ratificato integralmente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC). La lotta della star su tal fronte, assicura la stessa Jolie, non si fermerà. E non si fermerà nemmeno sulla questione divorzio e custodia dei figli. Dunque ha di nuovo menzionato l’episodio in cui l’ex marito Brad sarebbe stato “verbalmente e fisicamente abusivo”, un fatto “orribile” con il figlio adottivo Maddox durante un volo su un jet privato.

La versione di Pitt è invece totalmente diversa. Il divo ha confessato di aver avuto problemi con l’alcol in passato e di aver urlato contro uno dei suoi figli in alcuni frangenti, ma ha sempre negato di essere stato “fisicamente offensivo”. Tanto che pure l’FBI lo ha scagionato dall’accusa di illeciti per quel che accadde sull’aereo privato. Per ciò che riguarda le ultime affermazioni dell’ex moglie, i legali di Pitt, raggiunti dal The Guardian, hanno preferito non commentare in alcun modo.

Nel frattempo il nodo sulla custodia resta ancora tutto da districare. Il giudice, John Ouderkirk, aveva provvisoriamente dato l’affidamento congiunto dei cinque figli minori, ma il team di avvocati di Angelina ha chiesto l’annullamento della sentenza e ha presentato subito un ricorso alla Corte Suprema della California per la completa revisione del caso. Morale della favola? Si ricomincia da capo.