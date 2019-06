Angela Nasti nuove rivelazioni: i rapporti con Alessio e redazione UeD

Angela Nasti, nuove rivelazioni e sfogo fiume: la verità sul suo business, sui rapporti tra lei e Alessio, e su quelli con la redazione di Uomini e Donne

Non si placano le polemiche attorno ad Angela Nasti. L’ex tronista, che si è lasciata con Alessio Campoli pochi giorni dopo la scelta del Trono Classico di Uomini e Donne, è tornata a parlare ampiamente della vicenda, rispondendo alle tante critiche che le sono piovute addosso nelle ultime ore. Per farlo si è affidata a una serie di Instagram Stories dove ha ulteriormente chiarito alcune dinamiche della situazione che ha vissuto. Nel dettaglio ha rilasciato nuove dichiarazioni sui rapporti attuali con Alessio e su quelli con la redazione del programma di Maria De Filippi. Infine, ha speso anche parole sul suo business dopo aver ricevuto tanti biasimi da alcuni follower che hanno puntato il dito, sostenendo che abbia fatto le sue scelte solo per aumentare la sua visibilità e, quindi, per far crescere i suoi affari.

“Se una conoscenza non va a buon fine, non posso farmene una colpa”

“Buongiorno a tutti, questo sarà l’ultimo video al quale io risponderò, perché non mi sarei mai aspettata di dovermi giustificare e perché non sono il tipo di persona che si giustifica” esordisce Angela. L’ex tronista passa a spiegare che l’intervento arriva poiché continua a leggere cose che non le appartengono. “Non ho preso in giro nessuno – prosegue -. Io mi sono sempre comportata in maniera sincera e pulita sia all’interno che all’esterno del programma, sia con voi che con Alessio. Tra l’altro siamo in buonissimi rapporti”. Ora l’ex tronista si augura che finiscano le cattiverie su di lei, anche “perché credo di non avervi fatto male. Se una conoscenza non va a buon fine, non posso farmene una colpa”.

“Non mi sarei mai permessa di prendere in giro le persone di quel programma”

Angela riserva stilettate anche a coloro che, secondo lei, hanno parlato della sua vicenda per avere visibilità di riflesso: “Per quanto riguarda le persone che continuano a parlare e a fare il mio nome per avere visibilità… cioè basta. Anche se non vi calcola più nessuno, basta“. La Nasti, poi, si spende per la redazione di Uomini e Donne e da quanto dichiara pare che non ci sia alcun attrito tra lei e la trasmissione: “Non mi sarei mai permessa di prendere in giro le persone di quel programma, che io, ad uno a uno, amo. Inutile che continuiate a parlare di cose non vere pur di buttare m… su me. Non c’è motivo. Tanto la verità verrà a galla e poi vedremo”. Infine arriva la risposta a chi l’ha accusata di aver operato le sue scelte per una questione economica e non di cuore: “Ogni tanto tirate in ballo il business. Io non ho bisogno di fare business, il mio brand di costumi da bagno si vendeva lo stesso. Ovvio, ho avuto visibilità, ma chi se ne frega. Secondo voi io avevo bisogno di visibilità?“