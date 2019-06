Angela Nasti, le parole sul rapporto con Giulia Cavaglia dopo UeD

Angela Nasti e la dedica a Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne: “Ti voglio bene”

Angela Nasti parla del suo rapporto con Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne. La giovane ex tronista fa una dolcissima dedica alla sua compagna d’avventura, con cui inizialmente i rapporti non erano così pacifici. Infatti, a inizio percorso tra le due non correva buon sangue. Sono diverse le discussioni in cui le abbiamo viste protagoniste, durante le quali Angela si è anche spesso lasciata andare a forti crisi. La giovanissima Nasti si era mostrata, più di una volta, in lacrime dopo questi accesi scontri. L’ex tronista temeva di non essere compresa, ma con il passare del tempo Giulietta ha imparato a conoscere a fondo il suo carattere. A metà percorso Angela e Giulia hanno iniziato a mostrare molta complicità. Spesso il pubblico le vedeva confrontarsi durante le puntate e a fine esperienza entrambe si sono mostrate molto unite. Ed ecco che ora la Nasti ci tiene a fare una dedica pubblica alla fidanzata di Manuel Galiano.

“A dimostrazione del fatto che, nonostante qualche incomprensione iniziale, abbiamo saputo andare oltre e abbiamo costruito un rapporto tanto bello, quando inaspettato. Ti voglio bene”, scrive Angela, condividendo un video che le ritrae insieme il 2 giugno. Mentre Giulia sta vivendo serenamente la sua storia d’amore con Manuel, la Nasti sembra non avere avuto la stessa fortuna. Come già è noto, Angela e la sua scelta, Alessio Campoli, non sono più una coppia da qualche settimana. La relazione tra i due è durata davvero pochissimo tempo e la Nasti è finita inevitabilmente nel mirino dei telespettatori. Sono tanti coloro che sono convinti che Angela abbia mentito per ottenere visibilità, ma molti altri continuano ad appoggiarla.

Angela Nasti e il rapporto con Giulia Cavaglia: le due ex troniste vicine dopo gli accesi litigi

A dividere inizialmente Angela e Giulia, furono alcune battute della prima. Ma non solo, ricordiamo che a inizio percorso entrambe uscivano con Luca Daffré. Il corteggiatore appariva indeciso tra le due troniste e questo non poteva non suscitare forti scontri in studio. Ora il rapporto tra Giulia e Angela è ottimo e il pubblico non può non esserne felice.