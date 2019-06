Giulia Cavaglia difende Angela Nasti, frecciatina a Sara Affi Fella?

Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta commentano la situazione di Angela e Alessio

La fine della storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli sta facendo parlare anche troppo. La ex coppia uscita da Uomini e Donne ha però spiegato tutta la verità sulla loro rottura, sperando di mettere a tacere la polemica che li ha travolti da più di una settimana, toccando in particolar modo la Nasti. Sono intervenuti nella vicenda anche i compagni di Angela in questa esperienza a Uomini e Donne, e parliamo di Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia. I due ex tronisti hanno cercato di difendere l’amica. Parole che forse tutti ci aspettavamo, soprattutto quelle della bella torinese che, nonostante i problemi iniziali, ha trovato in Angela un’amica.

Giulia Cavaglia commenta Angela e Alessio: parole di sostegno contro gli haters e frecciatina a Sara Affi Fella

Che Angela e Alessio siano stati bersagliati sui social non è una novità, anzi ve ne avevamo parlato già diverse volte. Giulia Cavaglia ha difeso a spada tratta Angela, spiegando la sua posizione: “Voglio spezzare una lancia a favore di Angela“, ha esordito la torinese. “I paragoni che vengono fatti tra la sua situazione e quella di altre persone e l’accanimento di questi giorni alla sua persona sono davvero eccessivi. Angela non ha un altro fidanzato ad aspettarla a casa e, da quello che ho visto, è sempre stata corretta con i telespettatori“, sembra anche a voi una frecciatina alla Affi Fella? Poi continua: “Non trovo giusto che, una volta usciti dal programma, qualora non si entri in sintonia con la persona che si ha al proprio fianco, non la si possa lasciare senza correre il rischio di essere attaccati e accusati di aver messo in piedi chissà quale teatrino“.

Angela e Alessio si sono lasciati: il commento di Andrea

Mentre Angela e Alessio si sono lasciati (tutte le motivazioni), Andrea Zelletta sta vivendo una vera favola con la su Natalia. Tanto che i due si sono fatti un tatuaggio di coppia. Il tarantino comunque ha detto la sua su questa vicenda e a proposito ha detto: “Il sentimento nato nella trasmissione può sbocciare in una storia d’amore incredibile o in un rapporto privo di della complicità necessaria. Può accadere di non andare d’accordo, io credo nella sincerità di entrambi, pur non avendoli sentiti in queste settimane”. Poi aggiorna sulla storia con Natalia: “Procede tutto a gonfie vele: stiamo benissimo insieme e auguro lo stesso anche agli altri“.