Angela e Alessio si sono lasciati? Fan preoccupati: parla l’ex corteggiatore

Angela Nasti e Alessio Campoli, è già finita? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne risponde ai dubbi dei fan

A una settimana dalla scelta di Uomini e Donne i fan temono che tra Angela Nasti e Alessio Campoli sia già finita. Il pubblico è fortemente preoccupato di fronte all’assenza di foto che li ritraggono insieme in questi ultimi giorni. L’ex tronista, al momento, si trova a Ibiza insieme ai genitori e alla sorella Chiara. Una vacanza di famiglia, a cui però non ha preso parte Alessio. Proprio questo dettaglio sarebbe bastato a gettare nel panico più totale i fan della nuova coppia del Trono Classico. A rispondere ai molteplici dubbi del pubblico ci pensa ora Alessio. Quest’ultimo spiega come stanno realmente le cose tra lui e Angela, cercando di rassicurare un po’ tutti. È proprio poco fa, attraverso le Stories di Instagram, che l’ex corteggiatore decide di fare chiarezza. Campoli afferma di aver ricevuto davvero tantissimi messaggi da parte dei fan, che continuano a chiedergli se la sua storia con la Nasti sia già naufragata. In realtà, tra Angela e Alessio procede tutto per il meglio.

“Tra me e Angela non è successo assolutamente niente. Non ci siamo né lasciati né tanto meno abbiamo litigato”, dichiara Campoli sul suo profilo ufficiale di Instagram. Non solo, l’ex corteggiatore ci tiene a spiegare il motivo per cui al momento è distante dalla sua Angela: “Sta succedendo la cosa più normale del mondo: Angela è in vacanza con la sua famiglia. Tornerà quando tornerà. Io sono a Roma”. Tutto procede a gonfie vele tra la Nasti e Alessio. A confermarlo era stata la stessa ex tronista nella giornata di ieri, quando ha condiviso uno screen di una chat tra lei e Campoli.

Angela e Alessio, la storia d’amore procede a gonfie vele dopo la scelta

Dopo la scelta, Angela e Alessio continuano a essere una coppia. “Detto questo, spero che il cerchio di questa settimana si chiuda e spero di aver chiarito ogni vostro dubbio”, conclude Campoli, che ha ricevuto in questi giorni diversi messaggi. Nel frattempo, sul Magazine di Uomini e Donne, Luca Daffré dice per la prima volta la sua sulla scelta della Nasti.