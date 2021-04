Angela da Mondello, atto III: altro video per Barbara d’Urso, cos’è accaduto

La signora Chianello non molla la presa sulla conduttrice Mediaset: “Perché non vuoi questo chiarimento?”

Angela da Mondello, al secolo Chianello, e Barbara d’Urso: atto III. Nelle scorse ore la donna palermitana, che nei mesi scorsi è diventata un tormentone sui social con il discusso ‘Non ce n’è Coviddi’, torna su Instagram con un terzo video indirizzato alla conduttrice campana. La richiesta è sempre la medesima: “Voglio un confronto con Barbara”.

Nei giorni scorsi la Chianello ha realizzato due filmati al vetriolo riferiti alla d’Urso, arrivando persino a dire che “mi ha rovinato 8 mesi di vita“. Angela adesso rispunta e batte nuovamente sul tasto di un incontro chiarificatore con la presentatrice di Pomeriggio Cinque. Come al solito la palermitana si guarda bene dal motivare fino in fondo la sua richiesta. Che cosa deve chiarire di preciso con Barbara? Quale argomento è rimasto in sospeso? Perché mai ci dovrebbe essere un incontro?

Mistero, per il momento. Quel che si sa è che la Chianello qualche settimana fa, ha dichiarato di essere stata “ingannata” da Lele Mora che le avrebbe promesso dei lavori che non sarebbero poi andati in porto. Solo supposizioni, però, visto che la stessa Angela, come sopra accennato, non menziona mai nei suoi video il noto agente. Che dovesse chiarire tale vicenda in uno dei programmi ‘d’ursiani’? Chissà…

La cosa certa è che la siciliana non è assolutamente intenzionata a fermarsi e non smette di dirsi pronta a raccontare la sua “verità” che sarebbe utile a far capire, sempre secondo la versione della diretta interessata, chi “è Angela Chianello, e la sua famiglia“. Pure in questo caso sorge una domanda spontanea: chi dovrebbe capire cosa? E perché?

“Perché ad oggi non ho avuto risposta? Perché non vuoi questo chiarimento con la signora Chianello Angela? E soprattutto perché non vuoi questa verità?”. Tutte domande che Angela è tornata a porre alla conduttrice di origini napoletane, ribadendo che non smetterà di spendersi in tal senso finché non avrà risposte e un faccia a faccia con Barbara, la quale, per il momento, pare che non abbia prestato ascolto alle pretese giunte da Mondello.

“Non voglio andare per forza in trasmissione, mi basterebbe anche una chiamata con lei”, ha aggiunto la Chianello che ha inoltre rimarcato che in questi giorni ha ricevuto un’ondata d’affetto sui social che l’ha inorgoglita parecchio. Quindi la chiosa finale, con l’ennesima tambureggiante richiesta: “Voglio un chiarimento, voglio la verità”. Amen!

Angela da Mondello, presto in un talk per parlare del suo caso

Angela, raggiunta da GossipeTv, ha dichiarato che nei prossimi giorni sarà ospite in un talk di una tv campana per parlare della vicenda.