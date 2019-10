Angela Cavagna si difende dall’ex marito Portento: “Tutte menzogne”

Angela Cavagna contro l’ex marito Orlando Portento: “Mi ha ingiuriato e calunniato”

È di nuovo guerra tra gli ex coniugi Angela Cavagna e Orlando Portento. A iniziare è stato l’ex agente della soubrette, che ha accusato l’ex moglie di avergli rubato praticamente tutto e di averlo lasciato solo con una misera pensione. Un’accusa che Portento ha portato avanti tra stampa e Pomeriggio 5, dove è stato accolto nel salotto di Barbara d’Urso. Ma le parole usate da Orlando non sono piaciute alla Cavagna, tra le più famose infermiere di Striscia la notizia, che ha scelto di agire per vie legali. La 53enne, che oggi vive a Tenerife con il secondo marito Paolo Solimano, ha denunciato sia Portento sia la d’Urso e ha spiegato il motivo in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più.

Perché Angela Cavagna ha denunciato Orlando Portento e Barbara d’Urso

“Portento ha raccontato un sacco di menzogne. In particolare, la cosa più grave è stata quella dello stalking. Stava lì a ripetere (a Pomeriggio 5, ndr): “È un’infamia, è un’infamia”. Barbara d’Urso gli ha detto: “Tu sei stato denunciato per stalking”. Ma gli avrebbe dovuto dire: “Tu sei stato condannato per stalking”. E c’è una bella differenza tra essere denunciato e condannato, la d’Urso avrebbe dovuto verificare, informarsi. Lui è stato condannato, ci sono le sentenze. Io l’ho denunciato quando ha iniziato a offendere e a minacciare non più solo me, ma anche mio padre, che all’epoca aveva 80 anni, e mia madre, che ne aveva 78″, ha puntualizzato Angela Cavagna alla rivista edita da Cairo Editore.

Angela Cavagna: “Non ho rubato nulla al mio ex marito Orlando Portento”

Nell’intervista a Di Più Angela Cavagna ha ribadito di non aver rubato nulla all’ex marito Orlando Portento. “È dal mio conto corrente che partivano i soldi per pagare il mutuo della casa di Genova. Lui dice che me l’ha intestata, facendo credere che l’ha comprata. Non è vero: la casa l’ho acquistata io, a metà degli anni Novanta. All’epoca stavamo insieme, è vero. Ma il mutuo l’ho fatto a mio nome, se saltava una rata ero io a finire nei guai, non lui. E comunque a guadagnare, andando in tv, ero io, non lui“, ha precisato la soubrette, che da qualche anno ha lasciato il mondo dello spettacolo italiano per una vita più tranquilla.

Angela Cavagna ricorda gli anni della carriera accanto all’ex Portento

“È vero che lui ha seguito la mia carriera per tanti anni, ma, purtroppo, ha fatto più danni che altro. Con i suoi modi mi ha danneggiato. Come quella volta che mi fece cacciare da Unomattina perché aveva schiaffeggiato una delle registe, che lo denunciò. Se avessi preso un agente al suo posto, avrei lavorato e guadagnato molto di più”, ha dichiarato Angela Cavagna. La showgirl ha poi ammesso che è tornata ad occuparsi dell’ex marito solo per una questione di onorabilità.

Angela Cavagna oggi non vuole passare per una ladra

“Io penso di aver lasciato un buon ricordo nel pubblico e ora passare per quella che gli ha rubato tutto è una infamia. Non ci sto”, ha chiarito l’ex moglie di Orlando Portento.