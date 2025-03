Angela Caloisi è incinta? Risposta spiazzante a Verissimo

Paolo Crivellin e Angela Caloisi presto saranno marito e moglie. La coppia sbocciata a Uomini e Donne sette anni fa è stata ospite a Verissimo nella puntata di sabato 8 marzo, confermando che tra qualche mese si sposerà. Non c’è ancora una data sicura, ma è certo che il matrimonio sarà celebrato quest’estate. Ancora da decidere anche la location, ma probabilmente la grande festa sarà organizzata in Toscana a ‘metà strada’ rispetto a dove vivono le loro due famiglie di origine (Angela è casertana, Paolo torinese). Silvia Toffanin ha poi chiesto si sono vere le voci che sostengono che la Caloisi sia incinta.

“A noi piacerebbe diventare genitori, tantissimo”, ha detto Angela quando la padrona di casa di Verissimo le ha domandato se le piacerebbe diventare madre. “Credo che ora siamo maturi”, ha fatto eco Crivellin. Toffanin, dove averci girato attorno, ha chiesto senza fronzoli alla ragazza se ci sia in corso una gravidanza. La risposta data è stata curiosa e a tratti spiazzante: “Se sono incinta? Non sono incinta ma potrebbe succedere in qualsiasi momento. Quando tutti mi scrivono “sei incinta?” sono contenta, avrà tanto amore nostro figlio”. Insomma, nessuna dolce attesa ma pare proprio che i due futuri sposi non stiano facendo nulla per evitarla.

Per quel che riguarda il matrimonio, la coppia ha specificato che sarà “sicuramente quest’estate”. “Ci sono due opzioni sulla data. Dobbiamo ancora decidere, ma sarà sicuramente d’estate”, hanno puntualizzato i due piccioncini. “Sarà più un matrimonio più in stile Paolo o Angela? Voglio che sia come lo immagina lei, se lo merita. Infatti sto delegando molte cose a lei”, ha spiegato Crivellin. “Probabilmente festeggeremo in Toscana, a metà strada tra Napoli e Torino”, ha aggiunto Angela.

La Caloisi ha poi parlato per la prima volta pubblicamente di un amore tossico vissuto da giovanissima. Prima d’ora ha confessato i dettagli della vicenda solamente a Crivellin. Cosa è accaduto? Angela si è ritrovata in una relazione tossica, dove andavano anche le mani. “Un giorno avevo segni sul viso e sono andata in farmacia, ho trovato due giovani che non si sono allarmati perché non era nulla di grave (fisicamente, ndr) e non potevano sapere cosa fosse successo. Però non c’è stata empatia, è questo ciò che manca”, ha raccontato l’ex volto di Uomini e Donne.