Andrew di Temptation Island nega il bacio dato alla donna in discoteca, poi parla del suo rapporto con Martina: Ecco cosa è successo veramente

In queste ore ha fatto il giro del web una foto pubblicata da Isa e Chia dove, secondo l’utente-autore dello scatto, era possibile vedere Andrew di Temptation Island baciare una donna. La ragazza in questione, però, non era Martina Sebastiani. La segnalazione, ovviamente, ha fatto molto scalpore. Quelli convinti che Andrew e Martina fossero già una coppia, inoltre, non hanno certo risparmiato critiche ai due ex protagonisti di Temptation. La prima ad intervenire cercando di mettere a tacere le polemiche, allora, è stata la Sebastiani. Quest’ultima, nello specifico, ha subito specificato su Instagram di non essere la fidanzata di Andrew, anzi, i due avrebbero pure deciso di prendersi una pausa in questo momento. Subito dopo, sempre sul sito di Isa e Chia, è arrivata anche la replica di Andrea Dal Corso il quale, nel suo messaggio, ha subito chiarito di non essere lui l’uomo che si vede in foto.

Andrew di Temptation Island replica: “Quello nella foto non sono io!”

Andrew Dal Corso ha veramente baciato un’altra donna in discoteca? A spiegare quello che veramente è successo, come accennato sopra, c’ha pensato lui in persona che, a Isa e Chia, ha scritto: “Quello nella foto non sono io! Ieri ho fatto serata con la stessa camicia che indosso questa mattina, ovvero gialla”. Il tentatore, successivamente, ha anche aggiunto: “Mi sono stufato di dare giustificazioni e dover smentire delle cavolate come quella della spiaggia di qualche settimana fa. Tra l’altro si vede benissimo che quelli nella foto sono due uomini: quello a sinistra ha la barba! E quella camicia tre giorni fa ce l’avevamo in tre nello stesso locale… Nessun problema con voi, so che è il vostro lavoro, ma io so dov’ero e con chi ero ieri sera”.

Temptation Island: in che rapporti sono Andrew e Martina dopo la trasmissione?

Andrew, nella sua smentita, ha in fine confermato la versione di Martina Sebastiani, ovvero: non stanno insieme. In merito a tutto quello che è successo, difatti, Dal Corso ha scritto di aver spiegato già tutto anche a Martina. “Anche se” ha aggiunto lo stesso “Non dovrei giustificarmi nemmeno con lei perché non stiamo insieme!”. Il motivo? “Abbiamo deciso in modo congiunto di prenderci un periodo per stare soli e riflettere sul rapporto nato in un contesto bellissimo, ma per certi versi anomalo. Ma mi fa davvero sorridere tutto questo, e mi viene da replicare soltanto perché poi la gente pensa che sono in cerca di fama o gossip, ma a me di base non frega nulla, anzi il gossip l’ho sempre odiato, specie quello fasullo. Alla fine comunque ci rido su…”.