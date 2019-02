Andreas Muller intervista a Vieni da me: cosa ha detto il ballerino a Caterina Balivo

Dopo il Festival di Sanremo 2019, dove ha lavorato nel corpo di ballo, Andreas Muller è tornato in televisione. Il vincitore di Amici è stato intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me. Nel corso dell’intervista il ballerino ha raccontato la storia del fratello Daniel, colpito da neonato da meningite. Un dramma per Andreas e per tutta la famiglia. Ma quella disgrazia è diventata fonte di gioia e determinazione, la stessa che hanno poi portato Muller a vincere il talent show di Maria De Filippi e ad affermarsi nel mondo della danza. Come già raccontato in passato, l’italo-tedesco ha ammesso di aver vissuto durante l’infanzia dei momenti difficili col fratello maggiore, che ora è il suo primo fan, tanto che ha fatto recapitare ad Andreas un video messaggio nel programma di Rai Uno.

Il nuovo rapporto tra Andreas Muller e il fratello Daniel

“Oggi il rapporto tra noi è splendido, ci sentiamo tutti i giorni”, ha detto Andreas Muller a Vieni da me. È stato proprio il fratello Daniel ad avvicinare Andreas alla danza e ad offrirgli un’occasione preziosa per il futuro. Nel salotto di Caterina Balivo Muller non ha fatto alcuna menzione alla sua ex insegnante, oggi collega, Veronica Peparini. Secondo gossip e paparazzi, i due hanno intrapreso una relazione amorosa da tempo ma per ora hanno scelto di non parlarne apertamente.

Andreas Muller e la dedica per Veronica Peparini

Anche se la situazione è ancora poco chiara, Andreas Muller non disdegna di condividere dediche importanti per Veronica. “Una crescita silenziosa. Gratificante. Formativa. Emotiva. Evidente. Ricco dentro. La fortuna é fare questo lavoro, con persone così”, ha scritto di recente Andreas postando su Instagram proprio un video con la professoressa di Amici.