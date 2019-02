Andrea Muller e Veronica Peparini stanno insieme? Il video che ha incantato i fan

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme? È questo che molti fan di Amici (e non solo) si stanno continuando a chiedere da diversi mesi. Fino ad ora, però, a parte qualche post sui social e qualche foto insieme, nessuno dei due si è mai espresso sulla questione, né confermando né smentendo un eventuale relazione tra di loro. Molte delle persone che li seguono su Instagram e che li hanno conosciuti ad Amici sembrano tuttavia non avere dubbi. Secondo l’opinione prevalente, difatti, Andreas Muller e Veronica Peparini sarebbero una coppia a tutti gli effetti, ma starebbero solo cercando di mantenere un profilo basso. Vogliono che a parlare sia la loro danza, ma insieme fanno sognare, tant’è che l’ultimo video postato su Instagram da Andreas (dove balla insieme a Veronica) ha raggiunto, in poche ore, un numero spropositato di like.

Andreas Muller: l’ultima dedica a Veronica Peparini

“Una crescita silenziosa. Gratificante. Formativa. Emotiva. Evidente. Ricco dentro. La fortuna é fare questo lavoro, con persone così”. Queste le parole scelte da Andreas Muller per accompagnare su Instagram l’ultimo video che lo ha visto protagonista di un bellissimo passo a due. Si tratta di un filmato in cui l’ex allievo di Amici balla insieme a Veronica Peparini, con la quale ancora una volta ha dimostrato di avere una complicità pazzesca (oltre che innegabile). “Insieme siete veramente il top” ha scritto un utente, “Brividi“, “Senza parole” hanno commentato altri. Non ci sono dubbi, al di là delle voci sul presunto flirt, la coppia piace (e non poco).

Andreas Muller: il gossip su me e Veronica Peparini? “Di questo non parlo”

Andreas Muller, in un’intervista rilasciata al settimanale Spy recentemente, quando gli hanno chiesto di commentare il gossip su di lui e Veronica Peparini ha preferito non esprimersi. “Di questo non parlo” ha dichiarato secco il ballerino.