Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme? La risposta che spiazza

Andreas Muller e Veronica Peparini: c’è una storia d’amore tra i due? Il ballerino spiazza

Andreas Muller e Veronica Paperini stanno insieme? Questa è la domanda che si stanno ponendo moltissimi fan del ballerino, che non hanno potuto non notare il forte legame nato tra loro. Dopo la sua esperienza nella scuola di Amici, è stato più volte beccato in compagnia della professoressa di ballo. Non è potuto nascere, pertanto, un gossip anche su di loro. Nel frattempo, nessuno dei due però conferma questa presunta relazione. Ed ecco che nel corso di un’intervista sul settimanale Spy, viene appunto chiesto ad Andreas di dare qualche risposta sul gossip in questione. Il ballerino, però, spiazza: “Di questo non parlo”. Dunque, sembra proprio che Muller non abbia alcuna intenzione di rispondere alla domanda che riguarda la presunta relazione con la coreografa di Amici. Ma perché Andreas non vuole parlare del suo attuale rapporto con la Peparini? La sua risposta fa pensare che, in realtà, tra loro ci sia davvero una storia d’amore e che entrambi non abbiano alcuna intenzione di alimentare il gossip.

Andreas Muller e l’amicizia con Riki dopo Amici: “Non abbiamo litigato”

Ma questo non è l’unico argomento che Andreas tratta nel corso dell’intervista sul settimanale. Infatti, il ballerino parla anche del suo rapporto con Riki. Non vedendoli più insieme, i fan hanno iniziato a credere che tra loro ci fosse stato un allontanamento, causato da un litigio. Ma ecco che Muller chiarisce le idee e afferma, invece, che c’è ancora un’amicizia tra lui e Riccardo Marcuzzi. Ricordiamo che i due hanno instaurato un bellissimo rapporto proprio all’interno della scuola più conosciuta d’Italia. Ebbene Muller ci tiene a precisare che i loro rispettivi impegni non gli permettono di trascorrere molto tempo insieme. “Ognuno ha i suoi impegni. L’amicizia c’è, non abbiamo litigato”, conferma il ballerino.

Andreas Muller assente al serate di Amici: il ballerino vuole sperimentare altro

Mentre continuiamo a non avere conferme o smentite sulla sua presunta storia d’amore con la Peparini, ecco che Andreas afferma invece che non sarà presente al serale di Amici. I fan speravano di vederlo tornare tra i ballerini professionisti della scuola, ma Muller dichiara di aver deciso di “sperimentare altro”, dopo aver trascorso ben tre anni all’interno del talent. Ora lo vediamo sul palco del Festival di Sanremo nel corpo di ballo: “È come essere protagonisti di un sogno che i contorni di una serata di gala”, rivela Andreas.