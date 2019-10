Andreas Muller, quanti dubbi: la ricerca di sé e il messaggio di Veronica

View this post on Instagram

Faccio tanta difficoltà al giorno d’oggi a continuare a pubblicare miei video perché sono un folle. Mi stanco della monotonia, mi stanco di me stesso, mi stanco di accontentarmi. Mi piacerebbe essere diverso… oggi non lo sono. Magari questo é l’ultimo video, magari no. Magari cambio, magari lascio perdere di pensare che mi piaccia l’hip hop. O magari smetterò di pensare che voglio essere versatile. Forse devo solamente mettere una musica muovermi e cercare Andreas… Che forse non lo so neanche io ancora dove sia. Ma da qualche parte mi aspetta…che poi se ci penso ma cosa é uno stile piuttosto che un altro? Non voglio essere un etichetta o un limite. Voglio capire cosa vuol dire tutto ciò… Intanto oggi metto questo, domani non lo so… 🤦🏻‍♂️