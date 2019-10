Andreas Muller, la difficile confessione: il passato torna a bussare

Andreas Muller, la rivelazione che lascia tutti a bocca aperta

Dietro un bel viso e un bel corpo, spesso e volentieri si nascondono storie difficili, insicurezze e difficoltà. E questo è quello che oggi Andreas Muller ha insegnato ai suoi fans. Mai fermarsi dinnanzi all’apparenza. Lui che è sicuramente uno dei più bei ragazzi che hanno partecipato al talent Amici (e che ora fa da coach ad Amici Celebrities) stamane, tramite i social, ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il ballerino ha infatti confessato di aver avuto sempre dei problemi con se stesso, sin da quando era bambino. Spesso e volentieri gli è capitato di sentirsi a disagio ed ha dovuto incassare anche delle sconfitte che, purtroppo, lo hanno in qualche modo segnato. Che gli si sono rimaste fisse in testa. Il fidanzato della coreografa Veronica Peparini si è raccontato a cuore aperto ed ha colto l’occasione anche di lanciare un messaggio importante rivolto specialmente ai più giovani. Le sue parole hanno stupito e conquistato tutti. I suoi followers si sono complimentati con lui sia per le foto da lui postate sia per quello che ha scritto.

Andreas Muller, la confessione: “Mi sentivo spesso a disagio”

“No filter , no niente. Metto queste foto per il semplice fatto che mi piacciono. Spiego anche il motivo: Ho sempre avuto dei problemi con me stesso sin da piccolino, forse a causa della mia cara mammina calabrese che mi riempiva la bocca di cibo per paura che morissi affamato. Mi sentivo spesso a disagio, al mare o nelle prime situazioni in cui ballando mi misi a confronto con altri ballerini. – rivela Andreas Muller – Pensate che una volta durante un audizione di 500 uomini eravamo rimasti in 5 ma ne prendevano solo 4 e indovinate un po’ chi fu quello scartato? Io. Subito dopo che ci chiesero di levarci le magliette. Ok avevo 17 anni quindi non mi sono fatto il problema anche perché ero molto felice di essere arrivato comunque fino a la, però la cosa è normale che mi rimase in testa. Anche il mio andamento di vita da studente sicuramente non mi ha aiutato visto che ero il capogruppo quando si trattava di bere di far serata o di ‘sfasciarsi’ come direbbero oggi. Insomma non sono mai stato perfetto, come tutti, ho sempre avuto le mie paranoie e le mie incertezze e i miei momenti deboli. Anche in questa foto, non sono perfetto vedo ancora cose che vorrei migliorare di me stesso”

“Datevi da fare per qualsiasi cambiamento”, il messaggio del ballerino

Infine, il ballerino scoperto dal programma di Maria De Filippi fa coraggio ai suoi seguaci: “È proprio questo il punto, datevi da fare per qualsiasi cambiamento voi vogliate avere e impariamo ad amarci per come siamo.

Alcuni diranno lo stesso sei secco, oppure sei brutto o sei f….o, è normale. Insomma mettendoci a nudo saremo sempre soggetti a insulti. ma l’importante è come ci sentiamo noi. Io oggi mi sento bene. Sono felice di come tratto il mio corpo, di come mi prendo cura di me stesso e del fatto che se voglio qualcosa non rompo i coglioni ma vado a farla”.