Andreas Muller già in crisi con Veronica Peparini? Messaggio insospettisce i fan

Andreas Muller e Veronica Peparini in crisi? Un messaggio sospetto nel cuore della notte insospettisce i fan della coppia

Andreas Muller e Veronica Peparini sono spesso stati al centro del gossip negli ultimi mesi. Dagli indizi emersi sui social e le foto che li hanno in molte occasioni ritratti insieme, tanti sarebbero quelli pronti a scommettere oggi in una loro storia d’amore dopo Amici. I due, almeno fino ad ora, non hanno però mai confermato le voci sul loro conto. Per cercare di saperne di più, dunque, i fan della coppia si sono sempre affidati ai pochi segnali lasciati dai due su Instagram. L’ultimo messaggio pubblicato dal ballerino, però, non sembra presagire nulla di buono. Le sue parole saranno rivolte a Veronica?

Andreas Muller malinconico e deluso: il messaggio sui social che spiazza i fan

Andreas Muller con poche parole e un breve video pubblicato su Instagram stories ha subito insinuato il dubbio tra i suoi fan stanotte. “Da ogni delusione una delusione” ha scritto Andreas stanotte sui social “Indispensabile per nessuno”. Questo suo messaggio malinconico, allora, ha spinto molti a pensare a Veronica Peparini e a non escludere l’eventualità che è a lei che l’ex protagonista di Amici si sia voluto rivolgere. Noi nnon sappiamo con precisione cosa o chi abbia spinto il ballerino a condividere un pensiero del genere. Certo è che, ad oggi, tra tutti gli auguri di Natale il suo trasuda una non tanto velata nostalgia. Mal d’amore o semplice momento di riflessione?

Veronica Peparini e Andreas Muller sempre più vicini e complici: amore o semplice amicizia?

Non sappiamo quale sia il rapporto che oggi lega Andreas Muller e Veronica Peparini. Il fatto che i due siano spesso stati avvistati insieme e si siano sempre difesi sui social potrebbe far pensare che ci sia del tenero tra di loro. Alla base di tutto, però, è anche vero che potrebbe esserci solo una sincera e profonda amicizia. Interverranno mai, e una volta per tutte, per fare chiarezza?