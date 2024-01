Andreas Muller sulle gemelle: “Forse sono maschi”. Ecco perché

Dopo che Veronica Peparini e Andreas Muller hanno rassicurato i fan sullo stato di salute delle due gemelle, oggi il ballerino ha insinuato un dubbio. Secondo lui non sono due bambine, bensì due maschietti.

La coppia è andata a fare un’altra visita di controllo, le due stanno bene, ma Andreas, in una story, ha espresso una perplessità. Sin dal primo istante il futuro papà ha pensato che saranno due maschietti, ma poi, quando è stato svelato il sesso a Verissimo, si è dimostrato che non avesse ragione. Nonostante ciò, oggi dice di aver visto qualcosa che conferma la sua teoria.

“Buongiorno ragazzi, abbiamo iniziato l’anno con una visita per stare tranquilli. Ma vi dico una cosa, per me sono maschietti“. Ma Veronica non è d’accordo: “Ma non è vero, non gli date retta, dice così perché quando vede l’ecografia vede caratteri maschili, ma non gli date retta“.

Potrebbe succedere che dall’ecografia non si è visto bene il sesso, ma mentre Andreas rimane con il dubbio, Veronica è sempre più convinta che saranno due femminucce. Infatti, hanno già comprato i primi vestitini.

La gravidanza

A Verissimo, qualche mese fa, la coppia ha annunciato di aspettare due gemelle e in trasmissione hanno scoperto il sesso. Hanno rivelato di essere molto felici, entrambi volevano questa gravidanza, soprattutto perché Andreas desiderava diventare padre. E, nonostante lei abbia più di 50 anni, è riuscita a rimanere incinta. Il ballerino, commosso, ha detto anche che non solo è felice perché diventerà papà, ma soprattutto perché la madre dei suoi figli sarà Veronica. Quindi, è entusiasta di fare questo percorso insieme.

Dopo qualche settimana, però, hanno comunicato ai fan una brutta notizia, i due feti erano a rischio. Questo perché è stata diagnosticata una particolare patologia: la trasfusione feto fetale che, se curata in tempo, può non avere esiti tragici. Sempre a Verissimo, infatti, la coppia ha raccontato di essere stata molto fortunata, perché i medici si sono accorti subito di ciò che stava accadendo. Altrimenti avrebbero potuto essere a rischio entrambe le gemelline.

La coppia al momento sta tenendo sotto osservazione la gravidanza e Veronica, per il momento, ha smesso di ballare, ma la situazione sembra fuori pericolo.