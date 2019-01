Andreas Muller si mostra con Veronica Peparini: “Non sono raccomandato”

Andreas Muller e il duro sfogo sui social

Andreas Muller, proprio qualche minuto fa, ha deciso di pubblicare un suo lungo sfogo su Instagram. Il ballerino e vincitore di Amici ha postato un album sulla sua pagina. La prima foto lo ritrae in compagnia di Veronica Peparini, con la quale Andreas avrebbe iniziato una relazione subito dopo aver partecipato al programma condotto dalla De Filippi. Le successive foto non sono altro che un lungo e duro sfogo di Muller. In questo, il ballerino sembra voler urlare al mondo intero di non essere mai stato raccomandato all’interno della scuola di Amici. Probabilmente quella di Andreas è una sorta di difesa da alcune accuse mossegli contro. Esordisce il ragazzo: “Non parlerò di vita privata. Voglio solamente dire che è facile puntare il dito, giudicare e sminuire le persone per quello che fanno. Devo tanto a questa donna e non per quello che tanti di voi dicono o pensano”.

Andreas si difende dalle accuse di essere stato raccomandato ad Amici

Continua poi il ballerino dicendo: “Io non sono stato raccomandato da nessuno e non ho vinto il programma perché piacessi a nessuno di importante. Sono stato ad Amici grazie a Maria De Filippi, alla quale devo tutto. Piacevo e non piacevo. Ho vinto Amici e ho avuto la fortuna di incontrare un pubblico che mi capisse e prima di tutto un INSEGNANTE che credesse in me, mettendoci la faccia!”. Visibilmente stizzito, Andreas prova a spiegare la sua verità sulla partecipazione ad Amici. Secondo alcuni, evidentemente, la presenza della maestra Veronica Peparini, dalla quale è sempre stato sostenuto, avrebbe influenzato la sua permanenza e il suo percorso all’interno dell’ambita scuola.

Il vincitore di Amici si arrabbia e vuole chiarire la sua posizione

Andreas Muller conclude il lungo messaggio: “Voglio solo dire di tornare con i piedi per terra. Di giudicare le persone per il proprio lavoro e non per la loro vita. Ora non aggrappatevi a nulla perché non ho fatto nomi e cognomi di nessuno. In tal caso saprò come difendermi”. Chissà quali voci, e soprattutto di chi, saranno arrivate ad Andreas per spingerlo a scrivere questo lunghissimo testo sulla sua bacheca.