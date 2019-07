Andreas Muller: scommessa persa e cambio look totale: fan in tilt

Andreas Muller perde la scommessa e cambia totalmente look. Fan in tilt: “Bello lo stesso”

La temuta maturità 2019 si è da poco conclusa ed ora è arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto. In queste ore infatti tantissimi studenti italiani stanno scoprendo il voto finale del loro percorso scolastico. Tra questi il fratello di Andreas Muller che è riuscito a ottenere un bel punteggio: 70. Sulla questione, a quanto pare, era stata fatta una scommessa in famiglia che ha coinvolto in maniera diretta il fidanzato di Veronica Peparini. Se il fratello avesse conquistato almeno 70, situazione che puntualmente si è verificata, si sarebbe tinto i capelli assieme a lui. Detto, fatto: i due Muller sono apparsi entrambi ossigenati con un look totalmente rinnovato.

I fan pazzi dei fratelli Muller

“La maturità di mio fratello: ‘Se passo con 70 te colori i capelli insieme a me Andre’”, ha scritto Andreas sotto al post che ritrae lui e Alessio con i capelli ossigenati. I fan sono subito accorsi numerosi a commentare lo scatto. Nel giro di poche ore i like sono fioccati a migliaia, oltre 40 mila. Tantissimi anche i commenti entusiasti: “Tranquillo Andreas, sei bello lo stesso”, “Datemi il vostro dna”, “Il ragazzo dei sogni ha un fratello, fatti avanti”, “Ma Alessio è libero?“, etc. A proposito di legami sentimentali, Muller continua a macinare amore con Veronica Peparini, con cui condivide una relazione passionale.

Veronica Peparini e Andreas Muller: l’amore procede spedito

La coppia è amatissima, nonostante non manchi qualche malalingua che a volte arriva a punzecchiarla per la differenza d’età (lei 48 anni, lui 23). L’ufficialità della love story è giunta all’incirca un mese e mezzo fa, quando i due sono usciti definitivamente allo scoperto, dopo che il gossip li ha rincorsi per diversi mesi. Attualmente, anche se la storia è stata sdoganata, sia Andrea sia Veronica preferiscono comunque mantenere un basso profilo, evitando di pubblicare un giorno si e l’altro pure messaggi intimi, tanto in voga nell’ultimo periodo tra molte coppie vip.