Andreas Muller a cuore aperto: “Grazie Veronica. Ansioso ma felice”

Andreas Muller sui social dedica dolci parole a Veronica Peparini: l’ex allievo di Amici parla a cuore aperto

Giornali e siti di gossip hanno scritto, ipotizzato e lanciato scoop di ogni tipo e genere su Veronica Peparini e Andreas Muller. Questo, però, non ha distratto i due professionisti che, al di là delle voci sul loro conto, sono sempre rimasti concentrati sulla danza. I fan che li hanno conosciuti ad Amici di Maria De Filippi e che oggi continuano a seguirli sui social, tuttavia, ancora oggi si chiedono: ma Andreas e Veronica stanno insieme? Oppure la loro, per il momento, è solo una tenera ma importante amicizia? A queste domande i diretti interessati non hanno mai risposto direttamente e pubblicamente. Oggi, però, le ultime parole di Andreas sulla sua ex insegnante di ballo sembrano confermare un legame profondo tra i due.

Andreas Muller senza filtri: il ringraziamento a Veronica Peparini

“Voglio dire solamente due cosine” ha esordito pochi minuti fa Andreas Muller su Instagram. “La prima è che vi ringrazio tanto, perché sono contento che in questo ultimo periodo io riesca a fare di più quello che ho sempre voluto fare: stare in sala, fare dei video… quindi sono contento che voi li guardiate e che vi piacciano. Li aspettate sempre e siete pronti a sostenere” ha aggiunto lo stesso. Nelle stories caricate sul suo profilo, poi, Andreas non ha potuto fare a meno di ringraziare personalmente Veronica. In fondo, ha spiegato lui, i video che condivide con i suoi follower (che stanno riscuotendo un grande successo) sono anche merito del lavoro di coppia fatto con lei.

Andrea Muller: “Sono felice, emozionato. Grazie Veronica”

“In tutto questo ringrazio in primis io Veronica, per le lezioni, per stare in sala insieme a lei” ha affermato alla fine Andreas Muller prima di chiudere il discorso. “Oggi farò una lezione io. Sono molto felice ma sono anche molto ansioso, perché comunque ci tengo molto a fare bene quello che faccio. Non sono uno che fa tutto e ovunque. Faccio poche cose ma cerco di farle al meglio, quindi sono molto felice di fare questa lezione”.