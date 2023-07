Andreas Muller (giustamente) furioso con gli ex GF Vip: sbroccata

Continuano le polemiche sulla presunta folle richiesta di una coppia del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da una fan all’esperta di gossip Deianira Marzano, due ex vipponi avrebbero richiesto al loro fandom una cucina da ben 13mila euro come regalo. Una proposta che ha scioccato molti, tanto da essere poi condivisa da diversi siti e portali, come ad esempio Trash Italiano. A commentare la surreale vicenda, poi, è arrivato anche Andreas Muller.

L’ex ballerino di Amici ha condiviso l’articolo di Trash Italiano sulle sue storie Instagram e ha attaccato pesantemente i personaggi in questione. Ecco le sue parole: “Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?”. Il fidanzato di Veronica Peparini non è riuscito a tacere di fronte a questa notizia e ha mostrato, giustamente, tutto il suo sdegno verso chi starebbe sfruttando i suoi seguaci in questo modo. La sua, inoltre, è apparsa proprio come una generale stoccata ai personaggi dei reality e alla fama e successo che ottengono, a suo parere, immeritatamente.

GF Vip: chi è la coppia che ha richiesto una cucina ai fan

Nel frattempo, continua la ricerca su chi potrebbe essere la misteriosa coppia del GF Vip che avrebbe richiesto una cucina di 13mila euro ai suoi fan. Inizialmente, alcuni hanno pensato si trattasse di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, dato che i due sono freschi di trasferimento. Tuttavia, questa teoria è stata prontamente smentita da Deianira sul suo profilo Instagram.

Un’altra tra le coppie più sospettate è quella degli ‘Incorvassi‘, ovvero Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. A far nascere il dubbio verso questa coppia sarebbe stata una wish list condivisa da Tavassi sul suo canale Twitch, piena di regali che i suoi seguaci potrebbero fargli. Tra questi, troviamo fumetti, giochi ma anche utensili domestici come una scopa elettrica. L’ex vippone è stato fortemente attaccato sui social e, per questo, alcuni pensano che potrebbe derivare proprio da loro la surreale richiesta della cucina.

Tuttavia, è necessario specificare che si tratta solamente di supposizioni degli utenti del web, dato che non c’è alcun dettaglio concreto o conferma a riguardo. Ad ogni modo, pare proprio che l’identità di questa misteriosa coppia sarà svelata molto presto. Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, possiedono gli screenshot delle famigerate chat tra gli ex vipponi e i loro fan e hanno dichiarato nelle loro storie che starebbero pensando di pubblicarle presto. Dunque, non resta che attendere per scoprire finalmente la verità.