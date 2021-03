Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano? Svelata la presunta data

L’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è alle stelle. I due stanno insieme da quasi tre anni. Si sono conosciuti mentre partecipavano ad Amici di Maria De Filippi, lei nel ruolo di insegnante e lui in quello di ballerino. La loro storia è nata solo alla fine del talent più longevo d’Italia, si sono innamorati anche se all’inizio hanno preferito tenere tutto in segreto. Oggi li lega un sentimento forte e stabile, tanto da far pensare che tra non molto potrebbero compiere un passo davvero importante. Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano? La coppia, per il momento, non si sono mai espressi anche se l’ex ballerino professionista le ha regalato un anello prezioso in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

Veronica ha già alle spalle un matrimonio con Fabrizio Prolli con il quale ha avuto due figli: Daniele e Olivia. Sulle nozze Andreas si è trincerato dietro a un vago ‘non mi precludo nulla’, però il settimanale Nuovo Tv ha svelato la data del matrimonio:

“Molto probabile che entro la fine dell’anno i piccioncini decidano di fare il grande passo”

Tra loro ci sono ben diciott’anni di differenza, ma l’età non è mai stato un ostacolo e non ha mai influito sulla loro relazione e convivenza. I due, in più occasioni, hanno rotto il silenzio su questo spiegando che ignorare la differenza d’età sarebbe sciocco, ma credono che in amore non sia un vero e proprio elemento decisivo.

Prima di arrivare all’altare, però, ci sono gli impegni professionali da occuparsi. La Peparini è docente di Amici 20 e il Serale è ormai alle porte. Il talent raccoglierà il testimone di C’è Posta Per Te che chiude sabato 13 marzo 2021. Andreas, invece, ha lasciato Amici per la necessità di sperimentare, ricercare e avere nuovi stimoli. Il ragazzo è impegnato in giro per l’Italia con i corsi di danza.

Qualche mese fa aveva spiegato perché non sarebbe stato nella squadra dei professionisti di Amici 20, svelando che voleva fermarsi per un po’. Una decisione dolorosa, certo, dal momento che Muller ha partecipato negli anni sia come allievo che come professionista, ma ha sentito il bisogno di prendersi del tempo.