Andreas Muller e Veronica Peparini: i fan notano un dettaglio

Andreas Muller e Veronica Peparini: un dettaglio aumenta i sospetti dei fan

Oggi è andata in onda la prima puntata del daytime di Amici e Andreas Muller non ha potuto non scrivere un messaggio per tutti i colleghi presenti nel programma. Ma ecco che spunta un dettaglio che fa insospettire ancora di più i fan. Il ballerino ha deciso, attraverso il suo account di Instagram, di fare il suo in bocca al lupo a tutti, ma in particolare a Veronica Peparini. Ed ecco che il pubblico ha iniziato a commentare il posto facendo delle allusioni. La sua frase non poteva non essere notata dai telespettatori che da sempre seguono il talent di Maria De Filippi. Sin da subito, Veronica ha espresso il suo apprezzamento nei confronti di Andreas. Inizialmente il pubblico era convinto del fatto che la professoressa di danza fosse ammaliata dal talento del Muller. Ma in poco tempo, i telespettatori hanno iniziato a farsi qualche domanda. Da qualche mese, infatti, il pubblico sembra insospettito dalla loro vicinanza.

Andreas Muller e il post su Instagram che incuriosisce il pubblico

Veronica è sempre stata a fianco di Andreas, nel bene e nel male. Il ballerino la prima volta che partecipò al talent fu costretto ad abbandonare il suo sogno di prendere parte al serale. Infatti, ricordiamo che il Muller lasciò la Scuola più famosa d’Italia a causa di un infortunio. Maria decise poi di dargli un’altra opportunità l’anno successivo, durante il quale raggiunse la vittoria finale. Dopo di che, è entrato a far parte del cast dei ballerini professionisti del talent. Ma ha lasciato da poco questo ruolo per intraprendere nuove strade. La Peparini non l’ha mai abbandonato in questo percorso. Lo scorso mese di agosto l’eventualità che tra loro sia nata una storia d’amore si è accesa di più.

Andreas Muller e Veronica Peparini continuano a incuriosire i fan

Poco tempo fa, Andreas è stato beccato a cena insieme a Veronica. Il racconto della lettrice di Isa e Chia ha entusiasmato i fan. Infatti, l’utente aveva rivelato che i due sembravano proprio una coppia. Ed ecco che ora lo stesso ballerino ha acceso ancora di più il dubbio del pubblico. “Day off. Oggi comincia Amici, in bocca al lupo a tutti e soprattutto a te, Veronica Peparini”. Con questo post, Andreas aumenta i sospetti dei fan, che hanno subito commentato alla ricerca di conferme. Da parte di entrambi non c’è stata mai alcuna conferma, dunque probabilmente sono semplicemente legati da un profondo affetto e una grande stima reciproca.