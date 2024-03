Andreas Muller basito, nascita gemelle: l’incredibile coincidenza

Andreas Muller e Veronica Peparini sono al settimo cielo. Lungo la giornata di lunedì 18 marzo sono nate le gemelle Penelope e Ginevra. La coreografa ha avuto due figli dal precedente matrimonio mentre per il danzatore si tratta dei primi frutti d’amore. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha spiegato in diversi frangenti che ha desiderato diventare padre con tutto se stesso. Ora lo è ed è un tripudio di gioia. Nelle scorse ore, dopo aver festeggiato la doppia nascita, ha anche raccontato di un curioso quanto incredibile segno del destino o coincidenza (che dir si voglia) che ha notato.

Muller ha prima spiegato che ha assistito interamente al parto cesareo, avendo espressamente richiesto di poter seguire da vicino, cioè in sala parto, tutte le tappe della nascita. Quindi ha aggiunto che la prima notte le piccole non l’hanno trascorsa con lui e Veronica, nonostante “stiano benissimo”. Evidentemente i protocolli dell’ospedale hanno suggerito ai neo genitori di far riposare le neonate in una apposita stanza.

Il ballerino ha poi ricordato che la prima persona a cui aveva confidato la notizia della gravidanza della compagna fu suo zio Salvatore, a cui era legatissimo. Purtroppo l’uomo si è spento nei mesi scorsi, non riuscendo così a conoscere le nipotine. Spazio poi alla incredibile coincidenza: il 18 marzo, giorno in cui sono venute alla luce le gemelle Ginevra e Penelope, che santo si festeggia? San Salvatore. Muller, nell’apprenderlo, è rimasto esterrefatto.

“Ho i brividi perché mi avete scritto che oggi 18 marzo si festeggia San Salvatore. Le lacrime vanno come se fossero respiri”, ha commentato emozionato il danzatore.

In effetti è vero che il 18 marzo si celebra San Salvatore. In particolare San Salvatore da Horta (Santa Coloma de Farners, dicembre 1520 – Cagliari, 18 marzo 1567) che è stato un laico professo dell’ordine dei Frati Minori Osservanti, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che ne ricorda la memoria liturgica proprio il 18 marzo.

Andreas Muller e Veronica Peparini, un amore travolgente

Andreas Müller e Veronica Peparini si sono conosciuti ad Amici, quando lui era un allievo. Inizialmente la differenza di età, come confidato dai diretti interessati, è stata un freno (lui ha 27 anni, lei 53). Il sentimento però è stato più forte dei pregiudizi e di qualsiasi altra cosa. Così i due alla fine hanno deciso di viversi la love story alla luce del giorno.