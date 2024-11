Andrea Zenga, Verissimo: Walter insopportabile, Toffanin lo smonta

Chiunque, nella propria vita, si è imbattuto in una persona che “già sa tutto”. Avete presente quel tipo di individui che quando si inizia parlare dicono “sì, lo so” e poi partono a spiegare come si deve vivere, con atteggiamento all’apparenza inscalfibile? Ecco, Walter Zenga è uno di quelli e infatti mostra a volte tale atteggiamento. L’ex portiere dell’Inter è stato ospite a Verissimo con il figlio Andrea. Il giovane ha fatto un figurone, il padre assolutamente no. Pure la sempre mite Silvia Toffanin, che prima di mettere i puntini sulle ì deve proprio essere infastidita a più non posso, in un paio di frangenti è andata palesemente contro l’allenatore.

Di recente Andrea e la compagna Rosalinda Cannavò sono diventati genitori della piccola Camilla. Toffanin, appena ha accolto in studio Walter e il figlio, ha chiesto al primo: “Come va nonno di Camilla?”. “Sono già nonno”, ha puntualizzato Zenga senior, facendo fin da subito calare un po’ di gelo. La conduttrice allora ha ritentato: “Si lo so, però nonno di Camilla”. Alla fine ha ricevuto una risposta di rito.

La chiacchierata a tre è proseguita, con Andrea che ha parlato da uomo maturo. Non si può dire lo stesso del padre. A un certo punto è scattata di nuovo qualche frizione con la padrona di casa. Walter, con il tono perentorio di chi sa, ha spiegato che è “chiaro che la madre è sempre più presente” con i figli. “Nella vostra storia sì”, la chiosa della Toffanin che ha voluto puntualizzare che non è detto che nelle altre famiglie funzioni per forza così. “Ma in tutte le storie è così”, la controreplica di colui che pontifica. “Dipende”, il commento lapidario della presentatrice che ha poi cambiato rapidamente tema.

Finita qui? Manco per idea. Sempre la Toffanin: “Sai che è proprio un bravo ragazzo tuo figlio…”. Che fa un padre solitamente in queste situazioni? Si complimenta a sua volta con il figlio, soprattutto quando è vero che è un’ottima persona come nel caso di Andrea. L’allenatore invece ha avuto la brillante idea di sghignazzare. La Toffanin è così tornata alla carica: “Non voglio giudicare, ma Andrea potrebbe essere anche arrabbiato con te invece ti vuole un bene dell’anima”. “Che tu tieni la parte a lui in questa situazione è evidente e chiaro. Mi fa piacere che tu dica che lui è bravo, non è però che io sono cattivo”, la replica di Zenga senior che ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé.

“Io non tengo a nessuno dei due, tengo a tutti e due insieme, Andrea mi conosce”, ha incalzato la Toffanin. Da notare che ha detto che conosce Zenga junior senza dire lo stesso del genitore. Quest’ultimo infatti poteva mai non questionare? Assolutamente no e infatti ha rimarcato: “Ma anche io e te ci conosciamo da un po’”. “Dico che è un bravo ragazzo, nel suo discorso non c’è un briciolo di rabbia e rancore, solo amore. Questa è una grande conquista Walter”, ha di nuovo rimarcato la conduttrice. Colui che tutto sa come ha reagito? Con un dimenticabile “ma è logico”. La Toffanin allora ha chiuso il discorso in modo secco, smontando giustamente quanto sostenuto dall’ospite: “Non è scontato, non succede sempre”.

In studio è poi sbarcata Rosalinda Cannavò che ha scritto una lettera dedicandola ad Andrea e a Walter, elogiandoli entrambi. L’attrice, Zenga junior e la Toffanin hanno pianto per l’emozione, mentre l’allenatore no, seppur ha riservato parole di stima per la nuora.