Andrea Zenga difende papà Walter: “Male interpretato”, i rapporti oggi

Walter Zenga è stato protagonista suo malgrado di una polemica in questi giorni. Oggi è intervenuto il figlio Andrea nel salotto di Pomeriggio 5 per dire la sua sulla vicenda. Zenga figlio ha partecipato a Temptation Island qualche edizione fa in coppia con la sua ormai ex fidanzata Alessandra. I due avevano superato le difficoltà nel rapporto, ma alla fine non sono riusciti a raggiungere il lieto fine e si sono lasciati. Oggi Andrea Zenga è ancora single e Barbara d’Urso lo ha subito sottolineato, presentandolo.

La conduttrice però non ha invitato Andrea per parlare di gossip, bensì per sapere la sua sulla polemica sul padre. Walter ha raccontato infatti la fine del matrimonio con Raluca e nel farlo ha pronunciato una frase che ha acceso le polemiche. Queste le parole finite sotto accusa: “La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi”. Molti hanno frainteso, a suo dire, il concetto di libertà che lui ha inteso esprimere.

Walter Zenga ha spiegato che ciò che lui intendeva dire è che ha lasciato la moglie sempre libera di scegliere se seguirlo o meno con i loro figli quando si spostava per lavoro. Ebbene, suo figlio Andrea è propenso a credere alla spiegazione fornita dal padre. Oggi a Pomeriggio 5 infatti ha detto:

“Penso che con i social bisogna stare attenti. Penso che sia stato sicuramente male interpretato. Non è per difendere nessuno, ma secondo me intendeva la libertà nel senso di io vado lì se vuoi seguirmi”.

Non è da considerare un’opinione di parte, anche perché tra Andrea Zenga e papà Walter continua a non esserci un rapporto. I due si sono allontanati ormai tanti anni fa e ancora oggi non sono riusciti a riavvicinarsi. Andrea ha spiegato che il rapporto è rimasto tale e quale all’ultima volta che ne ha parlato, ovvero non ci sono rapporti. Non è colpa di nessuno, entrambi non fanno un passo verso l’altro e a entrambi pare vada bene così.

Andrea ha spiegato di non avvertire il bisogno di cercare suo padre e costruire un rapporto con lui perché grazie a sua mamma e suo fratello non ha mai sentito la mancanza di una figura che comunque non c’è mai stata. Anzi, ha avuto un’infanzia serena e felice. A tal proposito, Raffaello Tonon è intervenuto per dire di essere meravigliato di questa assenza. Non riesce a spiegarsi come un padre possa rinunciare a un figlio come Andrea, che lui ha descritto come un ragazzo educato, posato e intelligente.