Andrea Zenga, ancora critiche a causa di Alessandra e Cerioli: la risposta

Andrea Zenga riceve ancora offese dal pubblico a causa della conoscenza tra Alessandra e Cerioli a Temptation Island Vip

Andrea Zenga dopo essere tornato con Alessandra Sgolastra e dopo Temptation Island Vip si ritrova ancora a ricevere diversi messaggi negativi. All’interno del villaggio delle fidanzate, era nata una storia tra la ragazza e Andrea Cerioli. La maggior parte del pubblico addirittura sperava di vederli uscire dal reality insieme. I fan dell’attuale tronista di Uomini e Donne hanno iniziato a fantasticare sulla storia d’amore che sarebbe potuta nascere con Alessandra. Eppure, nonostante ci fossero i preosupposti giusti per iniziare una relazione, la Sgolastra aveva dimostrato di avere diverse incertezze. Infatti, la giovane aveva più volte fatto intendere di essere molto confusa. Durante il falò di confronto con Zenga aveva mostrato la sua voglia di tornare insieme a lui a casa. Il figlio del noto allenatore di calcio aveva, però, scelto di lasciare il programma da solo. Dopo la conclusione del reality, nello studio di Uomini e Donne, Alessandra appariva ancora confusa. La giovane aveva dichiarato che sentiva sia Zenga che Cerioli. In seguito, è arrivato il ritorno ufficiale con il primo. L’ex tentatore è poi salito sul trono. Ma ecco che i telespettatori ora offendono duramente Zenga.

Andrea Zenga risponde a chi ironizza su quanto accaduto tra Alessandra e Cerioli

Andrea e Alessandra sono tornati ufficialmente a formare una coppia, qualche settimana fa. Ma Zenga continua attualmente a ricevere delle pesanti offese. In queste ultime ore ha condiviso un commento di una utente: “Quanti cervi ci sono in giro? Sei riuscito a entrare in discoteca?” Zenga non può che sentirsi offeso di fronte a questi commenti. Questo è uno dei tanti che riceve ogni giorno sul suo profilo Instagram. Questa volta Andrea decide di rispondere: “E di sfigate come te quante ce ne sono in giro?” Il fidanzato di Alessandra appare abbastanza infastidito. L’utente intende ironizzare sul fatto che la Sgolastra l’abbia tradito con Cerioli a Temptation Island Vip.

Andrea Cerioli sul trono, Alessandra e Zenga ancora sotto accusa

Mentre Cerioli vive la sua nuova esperienza sul trono, Zenga e Alessandra si ritrovano ancora ad affrontare un pubblico rabbioso. Infatti, c’è chi giudica la Sgolastra di non avere avuto il coraggio di affrontare la situazione e chi se la prende con Zenga per essere tornato insieme a lei dopo quanto accaduto. Sembra proprio che i telespettatori siano convinti del fatto che Alessandra, approfondendo la conoscenza con Cerioli, abbia in qualche modo tradito Zenga.