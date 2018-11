Andrea Zenga ancora innamorato di Alessandra Sgolastra: Lei ricambia o pensa ancora a Cerioli? Gli ultimi sviluppi

Le ultime dichiarazioni di Andrea Zenga hanno acceso le speranze di chi, dopo Temptation Island Vip, ha sperato di vederlo tornare insieme ad Alessandra Sgolastra. Il figlio di Walter Zenga, stando a quanto da lui affermato, se la sua ex ritornasse sui suoi passi chiedendogli scusa sarebbe disposto a perdonarla. A Temptation, ha spiegato lui, ha capito di aver commesso degli errori come fidanzato e che le colpe della fine della relazione con Alessandra non sono tutte da addossare a quest’ultima. Le parole di Zenga, visto come sono andate le cose, sono oggi molto importanti e hanno un peso. Come ha reagito Alessandra? La ragazza, almeno sui social, ha scelto il silenzio ed ha preferito non commentare la cosa. Qualche minuto fa però, grazie al gioco delle domande su Instagram, la Sgolastra ha dato una risposta che ha spiazzato un po’ tutti.

Alessandra Sgolastra non dimentica Andrea Cerioli: l’ultimo messaggio sui social insospettisce

A chi, su Instagram, ha chiesto ad Alessandra Sgolastra di parlare di quelli che, per lei, sono stati i momenti più belli della sua esperienza a Temptation Island Vip, l’ex di Zenga ha risposto scrivendo: “Tutte le chiacchiere sulle poltrone rotonde”. Lei, che a Temptation aveva messo in discussione il suo rapporto con il fidanzato Andrea dopo aver conosciuto Andrea Cerioli, stasera ha scelto di fare riferimento proprio a quest’ultimo e non a Zenga, tirando in ballo quei eventi trascorsi proprio nel villaggio anche e soprattutto in compagnia del tentatore. È forse questo un chiaro segno che, per Alessandra, il capitolo Andrea Cerioli non è ancora chiuso?

Temptation Island Vip: Andrea Cerioli nuovo tronista di Uomini e Donne

Mentre Alessandra Sgolastra sembra ancora pensare ad Andrea Cerioli, quest’ultimo, come abbiamo visto, ha preferito voltare pagina dopo Temptation Island Vip e cominciare un nuovo percorso – da single – a Uomini e Donne. Il suo trono, d’altronde, era stato richiesto a gran voce durante la messa in onda di Temptation. Sui social erano tutti impazziti per lui e questo, probabilmente, è quello che alla fine ha fatto la differenza.