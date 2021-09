Andrea Zelletta: “Ora parlo io: uscii dal GF Vip perché positivo al Covid”

Andrea Zelletta, a distanza di mesi, ha raccontato perché nel corso del Grande Fratello Vip 5 a un certo punto abbandonò temporaneamente la Casa più spiata d’Italia. Un giallo che innescò anche diverse polemiche poiché quando l’ex tronista pugliese rientrò nel gioco narrò di alcune vicende esterne legate all’attualità, violando il regolamento. Per lui non ci fu squalifica (Signorini si limitò a richiamarlo), ma la questione fece crescere la curiosità tra il pubblico: dove è andato? Con chi ha parlato? Cosa è accaduto? A distanza di mesi Zelletta ha fornito tutte le risposte, sottolineando che la decisione di vuotare il sacco quasi certamente non sarà presa bene dagli autori del reality show.

Andrea è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di GF Vip Party, show condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. “Allora – ha esordito Zelletta – anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco“.

Subito dopo ecco la versione fornita dal modello pugliese, che ha narrato i dettagli del suo ‘isolamento’ e ha fatto trapelare i motivi che lo hanno temporaneamente messo fuori dai giochi del reality:

Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva

Si spiega così il fatto che Zelletta sia entrato in possesso di informazioni relative al mondo esterno. Informazioni che in parte sono poi state riferite ad alcuni inquilini presenti all’interno della Casa più spiata d’Italia, nonostante il regolamento lo vietasse. Peccato veniale!

Ma perché Andrea ha dovuto assentarsi dal gioco? C’entra il Covid ed un controllo in cui è risultato positivo. Fortunatamente, dopo esami più approfonditi, si è scoperto che l’ex tronista era uno di quei casi di falsa positività. Per questo ha poi potuto rientrare nel programma senza problemi. Ed è per questo che non c’è stato alcun focolaio di Coronavirus all’interno della dimora di Cinecittà.

In particolare, Zelletta ha detto che durante uno dei vari controlli giornalieri anti-Covid era risultato positivo. Dopo accurate analisi è stato fortunatamente accertato che era un “finto positivo”. “Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?”, si è chiesto in modo retorico l’ex tronista che oggi continua a coltivare l’amore assieme a Natalia Paragoni. La coppia è sbocciata negli studi di Uomini e Donne. Si mormora di possibili fiori d’arancio in un futuro non troppo lontano.