Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nozze imminenti: il retroscena

Fiori d’arancio in arrivo per l’ex gieffino e l’ex protagonista di Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni sulla coppia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono tornati alla ribalta della cronaca per uno scottante gossip che li vede protagonisti. L’ex gieffino e la sua dolce compagna sarebbero pronti per dire il fatidico ‘si’. Almeno questi sono i rumors che si susseguono sempre più insistentemente nelle ultime ore.

Andrea e Natalia si sposano? L’ex protagonista del reality di Canale 5 Grande Fratello Vip sembra finalmente pronto a fare il grande passo. L’ex gieffino e la Paragoni si sono conosciuti grazie al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Il loro primo incontro risale al 2019. Da quel momento la coppia non si è mai più separata. A dividerli – si fa per dire – solo la partecipazione – molto prolungata – del deejay all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una delle edizioni più lunghe della storia del programma.

Nonostante sul podio sia salito Tommaso Zorzi, Andrea ha dato modo di farsi conoscere meglio, quindi apprezzare ancor più, dal grande pubblico televisivo. E durante la sua permanenza in casa ha stretto un forte legame con Pierpaolo Pretelli.

I due, però, ora sembrano aver preso strade diverse. Durante la permanenza in gioco nella casa più spiata d’Italia, Zelletta ha sempre parlato della sua fidanzata e del grande amore che li lega. La coppia è da sempre molto schiva e riservata, ancor più in fatto di sentimenti.

A far trapelare questa indiscrezione – che ancora non vede una conferma da parte dei diretti interessati – è stato Amedeo Venza sul suo account ufficiale Instagram. “Andrea e Natalia si sposano” si legge su una Instagram stories condivisa nelle ultime ore.

Ma non è tutto, poiché Venza ha tenuto ad specificare che: “Fonti vicine alla coppia fanno sapere che i due dovrebbero sposarsi il prossimo anno (2022)“. Se questa indiscrezione dovesse concretizzarsi, allontanerebbe una volta e per tutto il rumor circa la partecipazione della coppia a Temptation Island (su quest’ultima indiscrezione i due avevano comunque già smentito durante un’intervista a Superguidatv. Non solo non ne avrebbero l’intenzione, ma neanche ne avrebbero bisogno. Il loro amore procede a gonfie vele).

Tornando alla questione nozze, dopo l’indiscrezione di Venza, la Paragoni ha smentito con ironia la news. Lo ha fatto con una Stories Instagram. Tuttavia l’esperto di gossip è tornato alla carica, sostenendo che la giovane e l’ex tronista avrebbero venduto lo scoop ad un giornale ed è per questo che al momento negherebbero la notizia.