Andrea Zelletta non ne può più: “Meglio evitare tutto questo”, lo sfogo e i grazie

Uomini e Donne, ancora critiche ad Andrea Zelletta

Anche questa volta Andrea Zelletta ha voluto sfogarsi con i fan per i messaggi di offese che gli arrivano continuamente su Instagram di cui aveva già parlato in precedenza. L’ex tronista di Uomini e Donne non ne può proprio più delle continue critiche mosse a lui e a Natalia Paragoni perché non hanno nulla di costruttivo, consistendo essenzialmente in insulti gratuiti. Vien da chiedersi in effetti perché la gente perda tempo a scrivere messaggi a persone che non stima e non apprezza, visto che non si tratta di personaggi pubblici impegnati in politica – e qui la critica, e non l’offesa, sarebbe tutt’altro che inaspettata -, ma al momento di risposte non ne abbiamo affatto. E sembra non averne neanche Andrea che ieri prima di una serata a Rimini ha voluto parlare ai suoi fan facendo delle storie Instagram dal treno.

Andrea Zelletta, le parole contro gli haters dopo gli insulti

“Sono in treno – queste le parole del fidanzato di Natalia Paragoni –, paesaggio pazzesco. Volevo chiedervi una cosa – così ha subito introdotto l’argomento –: siete curiosi di capire quali altri messaggi mi arrivano? Perché me n’è arrivato un altro, l’ho letto adesso e mi viene da ridere; lo voglio postare, però voglio capire se devo postarlo con o senza il nome, così per far capire un po’ alle persone veramente quello che dicono e come lo dicono!”. Sarebbe stato meglio se l’ex tronista di Uomini e Donne avesse condiviso gli insulti alla sua persona o a quelle a lui più care perché il bullismo, la cattiva educazione e più in generale quest’odio social che sta rovinando qualsiasi realtà virtuale va combattuto a muso duro, senza scrupoli e remore di alcun tipo; Andrea tuttavia non ha voluto farlo – come emerge dalla storia successiva pubblicata su Instagram – e ha spiegato che in fondo lui è felice e che non ne vale la pena.

Andrea, dopo Uomini e Donne i fan sono con lui: “Siete in tantissimi”

“Anche se poi ripensandoci a mente fredda – queste sono state le sue parole – è meglio evitare tutto questo e andare avanti. La vita è bella e io sono felice. Ci vediamo stasera”. Subito dopo sono arrivati tanti di quei messaggi di sostegno e di affetto che Zelletta non ha potuto non ringraziare chi lo segue nella giornata di oggi: “Dopo i miei sfoghi di ieri – queste le parole di Andrea – ci tenevo a ringraziare tutte le persone che mi sostengono… siete in tantissimi”. E sono stati in tantissimi, caro Andrea, anche quando hanno visto la caduta di Natalia. Per fortuna almeno finora il Web non è solo un covo di haters ma anche una fonte di grosse grasse risate: avete visto anche voi cos’è successo, no? Cambiamo argomento perché se pensassimo sempre agli odiatori seriali faremmo prima tutti a chiudere i nostri account!