Andrea Zelletta: “Io concorrente peggiore del GF Vip, ecco perché”

Andrea Zelletta si è recentemente raccontato in un’intervista a Casa Sdl. In una breve chiacchierata con Gabriele Parapiglia, il musicista ha avuto modo di rievocare la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Zelletta, infatti, prese parte alla quinta edizione del reality, condotta da Alfonso Signorini, classificandosi al quinto posto.

Andrea Zelletta e l’esperienza al GF Vip

Il dj, parlando del Grande Fratello Vip, si è definito il peggior concorrente del reality di Canale 5. Zelletta ha quindi spiegato questo suo punto di vista:

“Sono stato il peggior concorrente per dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip, credo di essere la peggior persona su cui fare gossip. Dentro la Casa sappiamo come va, ma penso proprio di farmi gli affari miei, altro che gossip. Io guardo al mio orticello“.

Gabriele Parapiglia gli ha però fatto notare il piazzamento finale al Grande Fratello Vip: “Ma se sei arrivato in finale“. Zelletta ha ribattuto, ironizzando: “Figurati come stavano inguaiati gli altri“. Il dj, quindi, si ritiene il peggior concorrente del programma. Quando prese parte alla quinta edizione, diverse volte è stato chiamato “comodino” proprio per il suo essere tranquillo. Il suo non sgomitare, facendo pagliacciate per cercare avere spazio è stato, probabilmente, il motivo che lo ha spinto a dire di esser stato il peggior concorrente per dinamiche. In sostanza, Zelletta si è dato dell’educato da solo, ma non ha nemmeno tutti i torti, visto che di pagliacciate non ne fa.

La nascita della figlia: il rapporto con Natalia e le recenti critiche

Recentemente, a parlare di Andrea Zelletta è stata anche la sua compagna Natalia Paragoni. I due hanno avuto una bambina lo scorso 20 luglio e l’influencer ha spiegato come è cambiato il suo rapporto con il dj. “Non è più come prima, la storia è cambiata però ci vogliamo ancora più bene” ha precisato nelle sue Instagram stories, dove ha risposto ad alcune domande degli utenti. C’è stanchezza e c’è sonno, ha spiegato Natalia, ma nonostante questo l’arrivo della loro bambina li ha legati ancora di più.

Da quando sua figlia è nata, Andrea Zelletta ha sempre censurato il volto della piccola ogni volta che andava a pubblicare una foto con lei. Quando gli è stato fatto notare, tuttavia, l’ex GF Vip ha reagito stizzito. Zelletta aveva quindi pubblicato nelle Instagram stories la conversazione con l’utente che aveva sottolineato questo dettaglio. In precedenza, invece, il dj era stato criticato per essersi assentato poco dopo la nascita della figlia, complici gli impegni lavorativi. Anche in questo caso, Zelletta era intervenuto, rispondendo in modo piccato come non fosse facile allontanarsi dalla propria bambina.