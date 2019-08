Andrea Zelletta, spunta strana data su Instagram: il tronista si rivolge ai fan

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati

Dopo Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a vivere felici la loro storia d’amore e sembrano più innamorati che mai. E parliamo di un amore fatto di gesti concreti e non solo di foto, filmati e storie Instagram, visto che i due stanno sempre insieme, hanno conosciuto le rispettive famiglie, sono entrati l’uno nella quotidianità dell’altra e si sono ben integrati e così via: sono una coppia fatta e finita insomma che non è detto non arrivi a formare presto una famiglia dopo le dichiarazioni che abbiamo sentito negli ultimi mesi. Di cosa vi parliamo oggi? Sempre di Andrea ma di un post molto particolare che ha incuriosito i fan e che riguarda il suo passato.

Andrea Zelletta e il post misterioso su Instagram: una data particolare

In genere Zelletta non è misterioso su Instagram e tende a non lasciare cose in sospeso; stavolta però una riflessione ha scatenato i fan che si chiedono cosa abbia voluto dire esattamente. “Non è forte – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne – colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. 20/5/2012″. Ciò che ha colpito i suoi follower è soprattutto la data che sembra far riferimento a un momento particolare della vita di Andrea, un periodo che rappresenta la “caduta” di cui parla e da cui è riuscito a riprendersi e a “rialzarsi”. La nostra interpretazione e quella dei fan è questa, anche se non avendo avuto conferme da parte di Zelletta evitiamo di darla per scontata visto che potrebbe trattarsi di tutt’altro. Ne parlerà prima o poi Andrea? A nostro avviso sì: forse per il momento è presto.

Temptation Island Vip 2, Andrea e Natalia tra le coppie?

Intanto continuano ad aumentare a dismisura i pettegolezzi che vorrebbero Andrea e Natalia tra le coppie della seconda edizione di Temptation Island Vip 2; si tratta di voci di corridoio che noi tendiamo a considerare come verosimili perché i due hanno un caratterino davvero niente male e sarebbero perfetti di conseguenza per un reality show come quello di Canale 5 che inizierà a settembre. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo!