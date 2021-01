Andrea Sannino papa bis: è nato il secondo figlio dell’artista

Andrea Sannino, il cantante di Ercolano, è diventato papà per la seconda volta. A dare l’annuncio è stato lui stesso attraverso un post pubblicato su Instagram in cui ha mostrato il dolce visino del nuovo arrivato. Il bimbo è stato ripreso mentre faceva una curiosa smorfia ed è il secondo figlio nato dall’amore con la moglie Marinella Marigliano.

Nella didascalia che ha accompagnato lo scatto su Instagram il papà bis si è mostrato al settimo cielo. Da quanto si apprende il bimbo porta il nome di Alessandro. A dargli il benvenuto anche la sorellina maggiore Gioia, avuta a solo un anno dopo il matrimonio con la moglie Marinella. I due si sono incontrati nel lontano 2006 e poi hanno iniziato insieme una splendida storia d’amore che ora gli ha regalato anche il secondo dono più grande della sua vita, appunto Alessandro.

Dopo il fiocco rosa, ora dunque Andrea Sannino può vantarne uno blu. Solo qualche mese fa il cantante di Ercolano aveva postato una foto sui social in cui si mostrava sorridente con tutta la sua famiglia. La moglie Marinella teneva in braccio la loro primogenita, la piccola Gioia. I due si erano mostrati in una tenera posa, mentre ammiravano la loro bimba colmi di felicità e Sannino che accarezzava amorevolmente la pancia della coniuge.

Nella didascalia aveva mostrato tutta la sua gioia, alludendo ad un gioco di parole con il nome della figlia. E poi aveva annunciato che da quel momento in poi la loro piccola famiglia si sarebbe allargata. Da 3 sarebbero diventati 4. In conclusione al messaggio pubblicato per far sapere la lieta novella, ai suoi fan aveva scritto anche una frase in cui inneggiava alla bellezza della vita. Tutto questo accadeva a metà giugno del 2020. Tanti ovviamente erano stati i messaggi calorosi di chi gli aveva fatto le congratulazioni per la notizia.

Mentre qualche giorno prima che la moglie Marinella Marigliano partorisse, Andrea Sannino aveva pubblicato su Facebook un’altra divertente foto. Il cantante si mostrava con la compagna e la figlia intento a chiedere alla piccola Gioia se fosse pronta per l’arrivo del fratellino. Nella pancia probabilmente un cuscino per simulare una gravidanza. Di lì a poco Marinella avrebbe partorito.

Ora finalmente Andrea Sannino ha potuto conoscere Alessandro e nel suo post su Instagram ha concluso con un dolcissimo pensiero: “La vita è bella e tu sei un raggio di luce.”