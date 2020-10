Andrea Sannino ha il Covid-19: è il cantante di ‘Abbracciame’

Anche il giovane cantante napoletano Andrea Sannino è risultato positivo al Coronavirus. La sua ‘Abbracciame’ è diventata la colonna sonora del lockdown italiano e più volte è stata cantata da Mara Venier a Domenica In. È stato Sannino a dare la notizia ai fan via social network. Il cantante ha spiegato che è in isolamento e le sue condizioni sono buone. Qualche giorno fa ha avuto una leggera febbre sparita nel giro di poche ore. In quarantena pure la moglie dell’artista, Marinella, e la figlia della coppia, la piccola Gioia che ha quasi due anni. Sannino, non appena venuto a conoscenza dell’esito del tampone, ha avvisato le autorità sanitarie, il Sindaco e i vicini, oltre a tutte le persone con cui ha avuto contatti negli ultimi giorni. Cancellati dunque tutti gli impegni di Andrea, che ora dovrà restare a casa e attendere l’esito del prossimo tampone.

Chi è il cantante Andrea Sannino e perché è famoso

Classe 1985, Andrea Sannino è nato a Napoli ma cresciuto a Ercolano. È uno dei cantanti neomelodici del momento. Tutto merito della sua canzone ‘Abbracciame’, un brano semplice ma allo stesso tempo emozionante, che sa toccare le corde dell’anima. Il pezzo è uscito nel 2014 ed è stato utilizzato pure come colonna sonora di un’edizione di Temptation Island ma è diventato popolare solo durante il lockdown. Tra marzo e aprile ‘Abbracciame’ è diventata disco d’oro, vendendo più di 35 mila copie. È stata la canzone più suonata e cantata dai balconi napoletani e non solo. ‘Abbracciame’ è stata inoltre scelta per 7 ore per farti innamorare, l’ultimo film con protagonisti Giampaolo Morelli e Serena Rossi.

La vita privata di Andrea Sannino, felice con moglie e figlia

Dal 2018 Andrea Sannino è sposato con Marinella, 32 anni. Il matrimonio è arrivato dopo un lungo fidanzamento: i due si sono conosciuti in un villaggio in Sicilia dove lui lavorava mentre lei era in vacanza. Andrea e Marinella si sono fidanzati alla festa di diciotto anni della ragazza e da allora non si sono più mollati. Nel 2019 è nata Gioia, la prima figlia della coppia.